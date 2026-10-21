Чи можна повернути сивому волоссю колір: думка експертів

Чи можна повернути сивому волоссю колір / © Credits

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Видання HELLO! з’ясувало, що про це говорить наука та як доглядати за волоссям, щоб підтримувати його здоров’я. Перші сиві волосини часто з’являються несподівано та змушують замислитися, чи можна повернути колишній колір без фарбування. За відтінок волосся відповідає меланін, який виробляють клітини-меланоцити у волосяних фолікулах. З віком ці клітини поступово знижують активність, пігменту стає менше, а волосся відростає сивим або білим.

Дерматологиня Аамна Адель пояснює, що посивіння відбувається поступово, волосина за волосиною. Саме тому зміни кольору можуть розтягуватися на роки.

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Чи можна зупинити сивину

Якщо мова йде про вікову сивину, наукових доказів відновлення кольору поки немає. Коли клітини, які виробляють пігмент, втрачають активність, надійного способу знову запустити їхню роботу наразі не існує.

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Догляд за шкірою голови та засоби з антиоксидантами теоретично можуть підтримувати сприятливе середовище для фолікулів. Однак це не означає, що сироватки чи шампуні здатні повернути пігмент уже посивілому волоссю. Переконливих довгострокових доказів ефективності таких засобів немає.

Водночас є цікаві винятки, якщо посивіння пов’язане з певними чинниками, які можна усунути, наприклад сильним стресом або дефіцитом поживних речовин, у деяких випадках зміни можуть бути частково оборотними.

Що стрес робить із кольором волосся

В окремих випадках волосини втрачають пігмент у періоди підвищеного стресу, а після його зменшення колір частково відновлювався. Було виявлено зв’язок між посивінням, білками, пов’язаними з роботою мітохондрій, та виробленням клітинної енергії.

Це свідчить, що посивіння не завжди є незворотним процесом. Проте це не означає, що зниження рівня стресу гарантовано поверне колір волоссю, яке з віком посивіло. Перевіреного лікування, здатного відновлювати пігмент, поки немає.

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Як підтримати здоров’я волосся

Перший крок — дбайливий догляд за шкірою голови. М’яке очищення та засоби, спрямовані на підтримання її захисного бар’єра, допомагають створити сприятливі умови для росту волосся. Водночас не варто очікувати, що навіть дорога сироватка обов’язково зупинить появу сивини.

Другий важливий аспект — повноцінне харчування. Залізо, мідь, цинк і вітамін D потрібні для нормального функціонування організму та здоров’я волосся. До раціону можна додати сочевицю як джерело заліза, лосось — вітаміну D, а насіння соняшнику — цинку. Якщо сивина з’явилася незвично рано, варто обговорити з лікарем можливі дефіцити та за потреби перевірити відповідні показники. Самостійно приймати добавки без підтвердженого дефіциту не слід.

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