Чи можна пити каву під час вагітності / © Associated Press

Сучасна вагітність — це не про ізоляцію та відмову від усього звичного. Жінки продовжують працювати, зустрічатися з друзями, планувати справи та, звісно, прокидатися з думкою про ароматну чашку кави.

Саме тому питання кофеїну під час вагітності залишається одним із найпопулярніших. Педіатриня Марина Шакотько, спеціально для сторінки Medical TV, пояснила, де проходить межа між безпекою та перебільшеними страхами.

Чи можна вагітним пити каву

Коротка відповідь — так, головне слово тут — помірність. За сучасними медичними рекомендаціями, допустима кількість кофеїну для вагітних — це до 200–300 мг на добу. Це приблизно:

2–3 чашки кави середньої міцності

або кілька порцій напоїв із нижчим вмістом кофеїну

У такій кількості кава не несе шкоди ні для жінки, ні для плода.

Страх перед кофеїном

Кава часто асоціюється з:

прискореним серцебиттям

підвищеним тиском

ризиком затримки росту плода

Але, як підкреслює лікарка, подібні ризики виникають лише за значного зловживання кофеїном, коли його кількість у рази перевищує рекомендовану норму. 2–3 чашки кави на день не викликають затримки розвитку плода та не шкодять перебігу вагітності.

Кофеїн — не лише у каві

Варто пам’ятати, що кофеїн ховається не тільки в еспресо чи лате. Він є також у:

чорному та зеленому чаї

колі та енергетичних напоях

шоколаді

деяких ліках проти головного болю

Тому лікарі радять дивитися на загальну кількість кофеїну за день, а не лише на чашки кави.

Коли варто бути обережними

Навіть у межах норми деяким жінкам варто прислухатися до себе. Зменшити кофеїн варто, якщо з’являються:

безсоння

підвищена тривожність

серцебиття

печія

Вагітність — не про суворі заборони, а про контакт зі своїм тілом.

Кава під час вагітності — це не табу, а питання балансу. У сучасному ритмі життя жінка має право залишатися активною, насолоджуватися звичними дрібницями та не жити у постійному страху «з’їсти чи випити щось не те».

2–3 чашки кави на день — допустима та безпечна норма, підтверджена лікарями. А от крайнощі, як завжди, не йдуть на користь, тож іноді турбота про себе починається з дозволу на маленьку радість без почуття провини.