Чи можна робити тату під час вагітності: що потрібно знати майбутнім мамам

Лікарі застерігають, що ця процедура може нести ризики як для мами, так і для дитини. Видання Health Line зібрало найважливіші аргументи, чому краще відкласти татуювання до післяпологового періоду та розповіло, чим його можна замінити без шкоди для здоров’я.

Чому небажано робити тату під час вагітності

Ризик інфекцій. Під час вагітності імунна система жінки працює інакше, вона ослаблена, щоб організм не відторгнув плід. Це робить майбутню маму вразливішою до інфекцій. Процедура нанесення татуювання пов’язана з проколюванням шкіри, яке відкриває шлях бактеріям і вірусам. Небезпека полягає у можливому зараженні гепатитом B, С, ВІЛ чи іншими інфекціями, якщо не була дотримана ідеальна стерильність. Склад чорнил. Дослідження показують, що пігменти татуювальних фарб можуть містити важкі метали та хімічні сполуки, безпечність яких для плоду не вивчена до кінця. Деякі компоненти потенційно здатні проникати в організм і впливати на розвиток дитини. Зміни шкіри. Вагітність супроводжується гормональними змінами, розтягуванням і підвищеною чутливістю шкіри. Навіть якщо зробити тату, після пологів воно може мати зовсім не такий вигляд, як планувалося, наприклад, контури деформуються, кольори тьмяніють. Епідуральна анестезія та міфи. Існує думка, що татуювання на попереку унеможливлює проведення епідуральної анестезії під час пологів. Це міф, більшість випадків не створюють проблем. Єдиний виняток — якщо тату на ділянці попереку має інфікований чи запалений вигляд, тоді анестезіолог може відмовитися від процедури.

Коли краще робити тату

Лікарі радять дочекатися періоду після пологів і завершення грудного вигодовування. Це дасть час організму відновитися, а мамі знизити всі ризики для себе та малюка.

Як підготуватися, до післявагітного тату

Обирайте сертифіковану студію з високими стандартами стерильності.

Переконайтеся, що майстер використовує одноразові інструменти та якісні фарби.

Дізнайтеся про догляд після процедури, щоб уникнути ускладнень.

Починайте з невеликого малюнка, якщо це ваше перше тату.

Чим замінити тату під час вагітності

Тимчасові татуювання хною чи спеціальними фарбами — абсолютно безпечний варіант.

Бодіарт або малюнки акварельними фарбами на тілі для фотосесій.

Аксесуари та прикраси, які не менш яскраво допомагають виразити індивідуальність.

Робити тату під час вагітності — ризиковано. І справа не лише у потенційних інфекціях чи складі фарб, а й у фізіологічних змінах, які може зазнати тіло жінки. Тож найкраще рішення — відкласти татуювання до безпечного часу.