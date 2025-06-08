Чи можна самостійно розпізнати утворення тромбу: пояснює судинний хірург / © Credits

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Судинний хірург-флеболог Владислава Горбовець, який має понад 30 років медичної практики, пояснив, як самостійно розпізнати утворення тромбу, коли звертатися до лікаря та що категорично не можна робити.

Тромб — це згусток крові, який утворюється всередині судини. Його основна мета — зупинка кровотечі. Але коли тромб з’являється у венах без зовнішнього пошкодження — це вже патологія. Він може частково чи повністю перекривати кровотік, викликати запалення, набряки, некроз тканин або відриватися та блокувати життєво важливі артерії.

Як відрізнити поверхневий тромбоз від глибокого

Поверхневий тромбофлебіт (зазвичай у варикозних венах):

Почервоніння вздовж вени.

Затвердіння та болючість у ділянці ураженої вени.

Місцеве підвищення температури шкіри.

Біль посилюється під час ходьби чи тривалого стояння.

Такі симптоми зазвичай видно неозброєним оком і легко ідентифікуються людьми, які страждають на варикозне розширення вен.

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Глибокий венозний тромбоз (ГВТ):

Цей тип значно небезпечніший, адже симптоми часто не такі очевидні.

Набряк однієї кінцівки, особливо якщо він з’явився раптово.

Глибокий біль у нозі, який не пов’язаний з травмою.

Важкість, розпирання чи «вовняне» відчуття в нозі.

Зміна кольору шкіри — синюшність або блідість.

Температурна асиметрія — уражена кінцівка може бути холоднішою чи гарячішою.

Хто у групі ризику

Гормональна терапія чи приймання протизаплідних засобів.

Вагітність та післяпологовий період.

Тривала нерухомість або постільний режим.

Часті перельоти чи сидячий спосіб життя.

Сімейна історія тромбозів або варикозу.

Онкологічні захворювання чи перенесені операції.

Коли звертатися до лікаря

Звернутися до судинного хірурга чи флеболога потрібно негайно, якщо:

з’явився раптовий набряк ноги;

біль у кінцівці не минає ьа посилюється;

спостерігається синюшність або почервоніння;

ви маєте підозру на тромб і приймаєте гормональні препарати.

Не можна масажувати, гріти чи намагатися «розходити» ногу. Це може призвести до відриву тромбу.

Лікування та профілактика

За глибокого венозного тромбозу призначають:

антикоагулянти (розріджувачі крові);

компресійну терапію (панчохи 2–3 класу);

фізичну активність — обережно, під контролем лікаря.

Для профілактики:

тримайте вагу під контролем;

пийте достатньо води;

уникайте тривалого сидіння;

робіть легкі вправи для ніг під час тривалих поїздок або польотах;

носіть компресійний трикотаж, якщо є варикоз.

Тромбоз — це не тільки «літня» проблема. Багато людей стикаються з ним саме у період гормональних змін — під час вагітності, менопаузи чи внаслідок приймання контрацептивів. Тож не ігноруйте сигнали свого тіла, навіть якщо здається, що це «дрібниця». Саме уважність до себе — найкраща профілактика.

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