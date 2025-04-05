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Чи варто видалити молочні залози лише через страх можливих ракових утворень
Профілактична мастектомія стала широко обговорюваною темою після того, як голлівудська акторка Анджеліна Джолі наважилася на цю операцію, дізнавшись про свій високий генетичний ризик розвитку раку молочної залози.
Її випадок змусив багатьох жінок замислитися: чи варто йти на такі радикальні заходи, якщо є лише побоювання, але немає діагнозу. Як діяти у такій ситуації та чи можна без лікаря та медичних тестів сама собі розв'язати це питання, спеціально для сторінки helsi_ua, розповіла мамологиня та онкохірургиня Оксана Гаращенко.
Що таке профілактична мастектомія
Це хірургічна операція, під час якої видаляється залозиста тканина молочної залози, це значно знижує ризик розвитку раку. У більшості випадків процедура передбачає подальшу реконструкцію грудей за допомогою імплантів або власних тканин пацієнтки.
Кому може знадобитися ця операція
Мастектомія за відсутності онкологічного захворювання зазвичай розглядається для жінок, які:
мають мутації у генах BRCA1 або BRCA2, які значно підвищують ризик раку грудей;
мають сімейну історію раку молочної залози (у матері, бабусі чи сестер);
перенесли променеву терапію у ділянці грудної клітки у молодому віці;
страждають від деяких передракових змін у молочних залозах.
Чи можна зробити операцію лише через страх
Лікарка наголошує, що необґрунтоване рішення про видалення молочних залоз не є правильним. Без наявності реальних медичних показань та консультації з фахівцем не варто поспішати з таким радикальним кроком. Якщо жінка боїться захворіти, слід спершу пройти обстеження:
генетичне тестування на мутації BRCA1/BRCA2;
мамографію чи УЗД молочних залоз;
консультацію онколога-мамолога.
Чи є інші способи знизити ризик
Якщо немає підтверджених мутацій, існують менш радикальні способи зниження ризику:
Регулярні профілактичні огляди (щорічна мамографія, УЗД);
Здоровий спосіб життя (правильне харчування, фізична активність, відмова від алкоголю та куріння);
Гормональна терапія за рекомендацією лікаря.
Профілактична мастектомія — не спосіб «заспокоїтися», а серйозне медичне рішення. Вона рекомендована лише жінкам з високими генетичними ризиками чи іншими вагомими факторами. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, краще звернутися до лікаря, пройти всі необхідні обстеження та обрати оптимальний варіант профілактики без поспішних радикальних рішень.