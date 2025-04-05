Чи варто видалити молочні залози лише через страх можливих ракових утворень

Чи можна видалити молочні залози лише через страх можливих ракових утворень / © Associated Press

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Її випадок змусив багатьох жінок замислитися: чи варто йти на такі радикальні заходи, якщо є лише побоювання, але немає діагнозу. Як діяти у такій ситуації та чи можна без лікаря та медичних тестів сама собі розв'язати це питання, спеціально для сторінки helsi_ua, розповіла мамологиня та онкохірургиня Оксана Гаращенко.

Що таке профілактична мастектомія

Це хірургічна операція, під час якої видаляється залозиста тканина молочної залози, це значно знижує ризик розвитку раку. У більшості випадків процедура передбачає подальшу реконструкцію грудей за допомогою імплантів або власних тканин пацієнтки.

Кому може знадобитися ця операція

Мастектомія за відсутності онкологічного захворювання зазвичай розглядається для жінок, які:

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мають мутації у генах BRCA1 або BRCA2, які значно підвищують ризик раку грудей;

мають сімейну історію раку молочної залози (у матері, бабусі чи сестер);

перенесли променеву терапію у ділянці грудної клітки у молодому віці;

страждають від деяких передракових змін у молочних залозах.

Чи можна зробити операцію лише через страх

Лікарка наголошує, що необґрунтоване рішення про видалення молочних залоз не є правильним. Без наявності реальних медичних показань та консультації з фахівцем не варто поспішати з таким радикальним кроком. Якщо жінка боїться захворіти, слід спершу пройти обстеження:

генетичне тестування на мутації BRCA1/BRCA2;

мамографію чи УЗД молочних залоз;

консультацію онколога-мамолога.

Чи є інші способи знизити ризик

Якщо немає підтверджених мутацій, існують менш радикальні способи зниження ризику:

Регулярні профілактичні огляди (щорічна мамографія, УЗД);

Здоровий спосіб життя (правильне харчування, фізична активність, відмова від алкоголю та куріння);

Гормональна терапія за рекомендацією лікаря.

Профілактична мастектомія — не спосіб «заспокоїтися», а серйозне медичне рішення. Вона рекомендована лише жінкам з високими генетичними ризиками чи іншими вагомими факторами. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, краще звернутися до лікаря, пройти всі необхідні обстеження та обрати оптимальний варіант профілактики без поспішних радикальних рішень.