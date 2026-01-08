Чи можна їсти грейпфрут, коли приймаєш статини: що кажуть лікарі

Грейпфрут / © Credits

Люди, які приймають статини, роблять це з метою порятунку життя: для лікування високого рівня холестерину та захисту своїх сердець. Багато з цих самих людей також вживають грейпфрут, продукт, який давно асоціюється зі здоров’ям серця. Але коли справа доходить до грейпфрута та статинів, ці два поняття не завжди добре поєднуються.

Чи безпечно їсти грейпфрут під час приймання статинів, розповідає Woman`sWorld.

Грейпфрут має багато переваг для здоров’я. Він багатий на клітковину, багатий на вітамін С і природно не містить холестерину.

Однак, коли грейпфрут поєднується з певними статинами, це може призвести до того, що ліки затримуватимуться в організмі довше, ніж передбачалося, що підвищує ризик побічних ефектів, а не покращує здоров’я серця. Гарна новина в тому, що ризик стосується не всіх статинів, і для багатьох людей грейпфрут взагалі не потрібно виключати з меню.

Чому грейпфрут і статини можуть взаємодіяти в організмі

Більшість холестерину, що циркулює в організмі, виробляється всередині, переважно в печінці. Поганий» холестерин ЛПНЩ стає проблемою, коли його рівень достатньо високий, щоб накопичуватися всередині стінок кровоносних судин, сприяючи утворенню бляшок і збільшуючи ризик серцевого нападу та інсульту.

Статини діють, уповільнюючи ключовий етап у процесі вироблення холестерину печінкою. Зменшуючи кількість холестерину ЛПНЩ, який печінка викидає в кров, ліки можуть знизити рівень поганого холестерину приблизно на 30–50 відсотків і зменшити ризик смерті від серцевих захворювань приблизно на 25–30 відсотків.

Занепокоєння щодо грейпфрута не має нічого спільного з самим виробленням холестерину або з нейтралізацією користі від статинів. Натомість це стосується того, як певні статини всмоктуються після їхнього приймання. Деякі статини покладаються на нормальну метаболічну «контрольну точку» в травному тракті, яка обмежує кількість препарату, що потрапляє в кров, процес, який грейпфрут може порушити.

Це тому, що грейпфрут та його сік містять сполуки, які називаються фуранокумаринами, які можуть перешкоджати цій контрольній точці. Коли вона блокується, у кров потрапляє більше ліків, ніж передбачалося. І це не той випадок, коли більше означає краще для захисту серця. Коли рівень статинів підвищується занадто високо, це збільшує ймовірність травми м’язів і, в рідкісних випадках, більш серйозних ускладнень, таких як рабдоміоліз (важке руйнування м’язів).

На які статини впливає грейпфрут

Не всі статини взаємодіють з грейпфрутом. На які ліки впливає цей препарат, залежить від того, як кожен препарат метаболізується в організмі.

Статини, на які грейпфрут частіше впливає:

Аторвастатин (Ліпітор)

Симвастатин (Зокор)

Ловастатин (Мевакор)

Статини, які менш схильні до взаємодії з грейпфрутом:

Розувастатин (Крестор)

Правастатин (Правахол)

Пітавастатин (Лівало)

Ці відмінності у взаємодії грейпфрута з ліками відіграють певну роль в ухваленні рішень щодо лікування. Призначаючи статини, лікар починає з огляду ліків та дієти пацієнта, а потім зважує потенційні взаємодії разом з ефективністю та профілем побічних ефектів препарату.

Для пацієнтів, які регулярно їдять грейпфрут або п’ють грейпфрутовий сік, потрібно коригування дози ліків, а не виключення поживної їжі.

Чи є вживання грейпфрутового соку більш ризикованим, ніж цілого грейпфрута

Рівень ризику може залежати від того, який статин призначено, скільки грейпфрута споживається та чи їдять його цілим, чи приймають у вигляді соку.

Найсильніша взаємодія між статинами та грейпфрутом спостерігалася в дослідженнях з використанням дуже великої кількості грейпфрутового соку через високий рівень фуранокумаринів. Однак клінічні дослідження показують, що навіть щоденна склянка грейпфрутового соку може значно підвищити рівень певних статинів, особливо симвастатину. Цілий грейпфрут містить нижчий рівень фуранокумаринів, ніж сік, оскільки соки концентрують сполуки, відповідальні за лікарську взаємодію.

Однак, для людей, які регулярно їдять грейпфрут або п’ють грейпфрутовий сік використання статинів, на які це не впливає, — це найпростіший спосіб уникнути проблеми, не змінюючи свій раціон. Коли це неможливо, важливо розуміти потенційні побічні ефекти статинів, а не робити припущень щодо того, що безпечно.

Ознаки того, що ваша доза статинів може бути занадто високою

Коли виникають побічні ефекти статинів, вони найчастіше пов’язані з м’язами. Біль, чутливість або слабкість зазвичай є першими ознаками того, що рівень статинів може бути вищим, ніж очікувалося.

Тим, хто приймає статини, необхідно повідомляти про нові або незвичайні м’язові симптоми, а не ігнорувати їх. Рутинні аналізи крові дозволяють лікарям контролювати печінкові ферменти та виявляти потенційні проблеми на ранній стадії.

Обовʼязково консультуйтеся з лікарем стосовно стратегії приймання будь-яких ліків та змін в харчуванні.