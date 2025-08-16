Чи можна їсти підгнилі або запліснявілі фрукти та овочі: розповідає лікар

Чи можна їсти підгнилі або запліснявілі фрукти та овочі / © Credits

Реклама

Однак, як попереджає лікар Юрій Габорець, це — лише ілюзія. Щойно фрукт або овоч починає гнити чи вкриватися пліснявою, у ньому починають активно розмножуватися мікроскопічні грибки, які виділяють небезпечні мікотоксини. Ці токсичні сполуки здатні проникати глибоко у тканину продукту, набагато далі, ніж помітне оку ураження. Ви можете не бачити їх, але вони вже там.

Небезпека мікотоксинів

Наука виділяє кілька типів мікотоксинів, серед яких афлатоксини, охратоксин A, патулін тощо. Вони:

руйнують печінку, сприяють розвитку цирозу;

підвищують ризик раку стравоходу, шлунка та печінки;

пошкоджують нирки;

можуть спричиняти головний біль, тремор, проблеми з пам’яттю;

провокують алергічні реакції та харчові отруєння.

Особливо небезпечні вони для дітей, вагітних жінок і людей зі слабким імунітетом.

Реклама

Чому «термічна обробка» не врятує

Популярний міф, що варіння чи випікання знищують всі шкідливі речовини. Насправді мікотоксини термостійкі, вони зберігаються навіть після тривалого нагрівання чи заморожування. Це означає, що компот, варення чи запіканка з фруктів, на яких була пліснява, залишаться токсичними.

Безпечне споживання фруктів та овочів

Одразу викидайте будь-який продукт, який почав гнити чи вкрився пліснявою. Зберігайте овочі та фрукти правильно, а саме, у сухому, прохолодному місці, з гарною вентиляцією. Перевіряйте запаси щодня, особливо влітку. Один зіпсований плід може швидко «заразити» інші. Не економте на здоров’ї, краще втратити кілька гривень, ніж ризикувати.

Ваш організм — не полігон для експериментів і не місце для токсичних «економій». Будь-який фрукт чи овоч, на якому з’явилися ознаки гниття чи плісняви, автоматично стає відходом, а не їжею. Пам’ятайте, здоров’я неможливо «відрізати» ножем, тому бережіть його з розумом.