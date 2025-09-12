Чи можуть фізичні вправи полегшити джетлаг / © Credits

Такі симптоми відомі, як джетлаг, або «синдром зміни часового поясу». Про це розповіло видання Medical News Today. На щастя, прості рухи можуть стати ефективним способом адаптації.

Наш організм працює за «внутрішнім годинником» або циркадними ритмами — добовими змінами фізичних, психологічних і поведінкових процесів. Вони регулюють сон, енергію, апетит і навіть гормональний баланс.

Основний фактор, який впливає на циркадні ритми — це світло. Клітини сітківки ока передають сигнали до мозку, який у відповідь виділяє мелатонін — гормон сну. Коли ми перетинаємо часові пояси або працюємо в нічну зміну, ці ритми порушуються, викликаючи відомі симптоми джетлагу:

безсоння і ранкову втому

труднощі з концентрацією

головний біль

розлади шлунково-кишкового тракту

Фізичні вправи проти джетлагу

Дослідники з Університету штату Аризона виявили, що фізична активність може змінювати циркадні ритми та допомагати організму швидше адаптуватися до нового часового поясу.

У дослідженні взяли участь 99 здорових людей у віці від 18 до 75 років. Добровольці виконували годинні тренування на біговій доріжці протягом трьох днів у різний час доби. Дослідники вимірювали рівень мелатоніну в сечі, щоб визначити, як вправи впливають на внутрішній «годинник» організму.

Результати:

Вправи зранку о 7:00 або у другій половині дня (13:00–16:00) зрушували внутрішній годинник вперед, тобто організм швидше «прокидався» і налаштовувався на новий розпорядок.

Вправи ввечері (19:00–22:00), навпаки, відкладали внутрішній годинник, а це може допомогти тим, хто подорожує на схід.

Тренування у нічний час (1:00–4:00) або вранці (10:00) майже не впливали на циркадні ритми.

Ці дані свідчать, що час занять фізичною активністю має значення, а правильний графік тренувань може значно зменшити симптоми джетлагу.

Практичні поради

Плануйте вправи за новим часовим поясом. Якщо летите на захід — вправи у другій половині дня допоможуть відкласти сон; якщо на схід — ранкові тренування допоможуть «підштовхнути» організм до раннього пробудження. Вибирайте помірну активність. Ходьба, біг на біговій доріжці, плавання чи йога — все підходить, головне — регулярність. Комбінуйте світло та рух. Вихід на сонце під час прогулянки більше підтримає внутрішній годинник. Слухайте своє тіло. Не перенавантажуйтеся, особливо в перші дні після перельоту.

Дослідження проводили на фізично активних учасниках, тому ефект у людей з низьким рівнем підготовки може бути меншим. Однак навіть легкі регулярні тренування здатні підтримати адаптацію організму та покращити самопочуття.

Джетлаг більше не має бути неодмінною умовою подорожі. Правильно сплановані фізичні вправи допомагають «підштовхнути» внутрішній годинник, зменшити втому і покращити настрій. Наступного разу перед тривалим перельотом не забувайте, що рух — це не лише сила, а й спосіб швидше адаптуватися до нового часу.