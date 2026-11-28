Чи можуть коти підвищувати ризик шизофренії / © Associated Press

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Любов до котів навряд чи потребує пояснень, адже їхнє муркотіння заспокоює, а присутність поруч робить дім затишнішим. Проте наукові дослідження останніх десятиліть виявили цікаву закономірність, яка змусила вчених уважніше придивитися до зв’язку між котами та психічним здоров’ям людини.

Як розповідає видання ScienceAlert, ще у 1990-х роках психіатр Фуллер Торрі та вірусолог Роберт Йолкен звернули увагу на те, що люди, які жили з котами у дитинстві, частіше мали діагноз шизофренії. Згодом дослідники припустили, що можливим поясненням може бути паразит Toxoplasma gondii.

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Який зв’язок між котами та шизофренією

Toxoplasma gondii — паразит, який спричиняє токсоплазмоз. Його основними остаточними хазяями є представники родини котячих. Людина може заразитися не лише під час контакту з їхніми випорожненнями, а й через забруднений ґрунт, воду, їжу чи недостатньо термічно оброблене м’ясо.

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У більшості людей інфекція не викликає помітних симптомів. Однак паразит здатний проникати до центральної нервової системи, а інколи токсоплазмоз впливає на певні зміни у роботі мозку та поведінці.

У 2023 році було виявлено, що люди, які контактували з котами, мали приблизно вдвічі вищі шанси отримати діагноз шизофренії порівняно з тими, хто такого контакту не мав. Також дослідники знаходили зв’язок між наявністю антитіл до Toxoplasma gondii та психотичними розладами.

Втім, це ще не означає, що домашній кіт може спричинити психічне захворювання.

Небезпека для власників котів

Науковці наголошують, що наразі мова йде про статистичні зв’язки, а не про доведений причинно-наслідковий механізм. Ба більше, результати різних досліджень не завжди збігаються.

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Є й інше можливе пояснення, адже люди з ранніми ознаками психологічних труднощів або соціальною ізоляцією можуть частіше заводити домашніх тварин, у пошуку емоційної підтримки. Тобто зв’язок може працювати не так, як припускали спочатку. Крім того, ризик потенційно залежить від штаму паразита, віку людини під час зараження та індивідуальних особливостей імунної системи.

Чи варто боятися домашніх улюбленців

Вчені не радять відмовлятися від котів через побоювання розвитку шизофренії. Наразі немає достатніх доказів, що саме спільне проживання з твариною підвищує ризик цього захворювання.

Водночас залишаються важливими базові правила гігієни:

регулярно прибирайте котячий лоток

використовуйте рукавички під час контакту з наповнювачем

мийте руки після прибирання та роботи із землею

ретельно готуйте м’ясо

мийте овочі та фрукти

Особливо уважними до профілактики токсоплазмозу варто бути вагітним жінкам, адже первинне зараження під час вагітності може становити небезпеку для дитини.

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Коти не стають причиною шизофренії лише тому, що живуть поруч із людиною. Хоча дослідження можливого зв’язку між токсоплазмозом і психічним здоров’ям тривають, науковці поки не мають остаточної відповіді. Тож не поспішайте звинувачувати свого пухнастика в усіх наукових загадках людського мозку.

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