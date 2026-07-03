Чи можуть препарати для схуднення знижувати ризик раку молочної залози: нові дослідження дають багатонадійні результати

Чи можуть препарати для схуднення знижувати ризик раку молочної залози / © Credits

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За останні кілька років препарати на основі агоністів рецептора GLP-1 стали справжнім проривом у лікуванні ожиріння. Вони допомагають контролювати апетит, рівень цукру у крові та сприяють стійкому зниженню ваги. Однак дедалі більше досліджень демонструють, що їхній потенціал може виходити далеко за межі боротьби із зайвими кілограмами — про це розповіло видання Medical News Today.

Нове велике спостережне дослідження показало, що серед жінок із надмірною масою тіла чи ожирінням, які приймали препарати GLP-1, ризик розвитку раку молочної залози був приблизно на 30% нижчим, ніж у тих, хто не використовував ці медикаменти. Результати вже стали підставою для запуску масштабних клінічних випробувань.

Надмірна вага підвищує ризик раку

Фахівці давно кажуть, що ожиріння може підвищувати ризик розвитку раку молочної залози, особливо після менопаузи. Жирова тканина виробляє естроген, а більшість пухлин молочної залози є гормонозалежними. Крім того, надлишок жирової тканини підтримує хронічне запалення, погіршує чутливість до інсуліну та впливає на гормональні механізми, які можуть стимулювати розвиток злоякісних клітин.

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Також жінки з ожирінням частіше стикаються з рецидивами захворювання та мають менш сприятливий прогноз після лікування. Саме тому підтримання здорової маси тіла вважається одним із найефективніших способів профілактики цього виду раку.

Результати дослідження

У дослідженні проаналізували медичні дані понад 111 тисяч жінок віком від 45 до 80 років із індексом маси тіла понад 25. Учасниць, які приймали препарати GLP-1, порівняли з жінками, які їх не використовували, з урахуванням однакових факторів ризику, як-от вік, індекс маси тіла, раса, етнічне походження, щільність тканини молочної залози, наявність діабету.

Результати виявилися послідовними в обох аналізах. У загальній групі ризик розвитку раку молочної залози був нижчим на понад 35%, а після детального порівняння пацієнток зі схожими характеристиками, приблизно на 30%.

Науковці підкреслюють, що дослідження показує лише зв’язок між прийманням препаратів і нижчим ризиком захворювання. Воно не доводить, що саме ліки безпосередньо запобігають розвитку раку.

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Як це може працювати

Одне з найочевидніших пояснень — зниження маси тіла. Схуднення допомагає зменшити рівень естрогену, який виробляється жировою тканиною, а також покращує метаболічне здоров’я.

Втім, дослідники припускають, що механізм може бути набагато складнішим. Препарати GLP-1 здатні:

зменшувати хронічне запалення в організмі

покращувати чутливість до інсуліну

знижувати рівень запальних молекул

впливати на систему інсуліноподібного фактора росту, яка також бере участь у розвитку деяких видів раку

змінювати гормональне середовище, що може стримувати утворення пухлин

Усе це створює менш сприятливі умови для розвитку злоякісних клітин.

Нові дослідження

Попри багатообіцяльні результати, вчені закликають не робити передчасних висновків. Це було спостережне дослідження, тому воно не дозволяє довести причинно-наслідковий зв’язок.

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Крім того, дослідники не аналізували, який саме препарат GLP-1 приймали учасниці, як довго тривало лікування та не враховували генетичну схильність до раку, а також стадію й тип пухлини.

Саме тому вже готується міжнародне клінічне випробування, яке має відповісти на головне запитання, чи справді препарати GLP-1 можуть стати ефективним засобом профілактики раку молочної залози.

Перспективи

Якщо майбутні клінічні дослідження підтвердять захисний ефект, це може стати важливим кроком у профілактиці не лише раку молочної залози, а й інших видів онкологічних захворювань, пов’язаних із ожирінням.

Наразі для жінок із високим ризиком розвитку раку доступні лише кілька профілактичних стратегій, а саме медикаментозна терапія чи профілактичні оперативні втручання. Водночас ці методи можуть супроводжуватися побічними ефектами та підходять не всім.

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Саме тому пошук нових безпечних способів профілактики залишається одним із найважливіших напрямів сучасної медицини.

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