Чи потрібно виміряти тиск, коли болить голова: розповідає лікар

Професор та доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко пояснив, чому вимірювання тиску може бути важливим, навіть якщо у вас діагностована мігрень.

Багато людей вважають, що головний біль обов’язково пов’язаний із підвищеним тиском. Насправді це не завжди так. Мігрень, яка часто починається у молодому віці, частіше трапляється у людей із низьким або нормальним артеріальним тиском.

Під час нападу мігрені тиск може підвищуватися як реакція організму на біль, а не як причина самого головного болю. Саме тому регулярне вимірювання тиску допомагає зрозуміти, що відбувається у вашому організмі та прийняти правильне рішення щодо лікування чи профілактики.

Взаємозвʼязок мігрені та тиску

У людей із хронічними мігренями головний біль не завжди пов’язаний із гіпертонією. Професор Білошицький пояснює:

Якщо у пацієнта підвищується тиск унаслідок гіпертонічної хвороби, судинна система адаптується і біль часто не супроводжує підвищення тиску.

Якщо ж напад мігрені розвивається на тлі схильності до головного болю, тиск може зростати під час самого нападу як фізіологічна реакція на біль.

Це означає, що не варто автоматично приймати ліки проти тиску під час головного болю, якщо у вас немає діагностованої гіпертонії.

Як правильно вимірювати тиск

Щоб отримати точні дані:

Вимірюйте тиск в спокійному стані, сидіть або лежіть. Використовуйте тонометр, перевірений лікарем або сертифікований пристрій. Ведення щоденника артеріального тиску допомагає відстежувати закономірності та реакцію організму на головний біль. Зафіксуйте час вимірювання, рівень болю та можливі супутні симптоми (нудота, фотофобія, запаморочення).

Коли звертатися до лікаря

Важливо знати, що регулярний головний біль із високим тиском або різкими стрибками артеріального тиску потребує консультації лікаря. Особливо якщо:

головний біль супроводжується нудотою, запамороченням чи порушенням зору;

біль з’являється раптово, інтенсивно, «як ніколи раніше»;

спостерігаються часті перепади тиску без очевидної причини.

У цих випадках потрібна комплексна діагностика, щоб виключити серйозні судинні чи неврологічні проблеми.

Вимірювання артеріального тиску під час головного болю — це важливий інструмент контролю за здоров’ям, особливо для жінок зі схильністю до мігрені. Воно дозволяє відокремити справжні судинні проблеми від реакції організму на напад головного болю, допомагає лікарю підібрати правильне лікування та запобігти розвитку ускладнень.

Тиск сам по собі рідко є причиною мігрені, але вимірювання допомагає зрозуміти механізми нападів і правильно діяти безпечно, підкреслює професор Білошицький. Правильний контроль артеріального тиску — це крок до здорового способу життя та зменшення нападів головного болю.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ