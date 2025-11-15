Чи правда, що антиоксидант, який є у каві та рисі може захистити серце та знизити ризик інфаркту / © Credits

Нове дослідження, про яке пише видання Woman’s World, розповіло, що природний антиоксидант, який міститься у каві та рисі, може зміцнювати судини, покращувати кровообіг і навіть знижувати ризик серцевого нападу.

Так-так, не тільки спорт і правильне харчування впливають на здоров’я серця, іноді достатньо просто насолоджуватись тим, що ви й так любите. Тож спробуємо розібратися, як саме кава та рис допомагають серцю.

Ферулова кислота — природний антиоксидант

Ферулова кислота — це природна сполука, яка міститься у зовнішніх шарах рослин. Найбільше її у рисі, каві, зернових, фруктах та овочах. Ця речовина має виражені антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона допомагає захищати судини від ушкоджень, які можуть призвести до серцевих захворювань.

Як це працює

Ферулова кислота знижує спазми коронарних артерій — саме ті, які можуть стати причиною блокування кровотоку та серцевого нападу. Вона розслабляє стінки судин, регулює рівень кальцію у клітинах і допомагає організму виробляти більше оксиду азоту — природної речовини, яка утримує судини відкритими.

Раціон, багатий на продукти з феруловою кислотою, знижує тиск і покращує стан судин.

Де шукати цей антиоксидант

Звернути увагу на прості продукти:

кава

рис (особливо бурий)

попкорн

житній чи вівсяний хліб

шпинат

баклажани

яблука

апельсини

кукурудза

Добавки

Якщо ви не отримуєте достатньо ферулової кислоти з їжі, існують і харчові добавки. Але лікарі попереджають, що не варто починати їхнє вживання самостійно. Немає офіційної норми споживання. Якщо ви приймаєте інші препарати або маєте серцеві хвороби, обовʼязково порадьтеся з лікарем.

Кава та рис — не лише смачно, а й потенційно корисно для серця. Завдяки феруловій кислоті вони можуть допомагати захищати судини, покращувати кровообіг і зменшувати ризик серцевого нападу.

Тож наступного разу, коли будете насолоджуватися чашкою ароматної кави, пам’ятайте, що ви робите маленький, але приємний внесок у власне здоров’я.