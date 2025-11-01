Чи правда, що тьмяне світло під час сну може бути шкідливим для вашого серця / © Credits

Реклама

Ми звикли думати, що головне — просто виспатися. Але на якість сну впливає не лише його тривалість, а й те, у яких умовах ми відпочиваємо. Нове дослідження, опубліковане у JAMA Network Open, виявило тривожну закономірність, що навіть тьмяне світло вночі може збільшити ризик серцевих хвороб, інфарктів та інсультів. Причина у порушенні природних біоритмів організму, які регулюють роботу серця, гормонів і навіть рівня цукру у крові. І якщо вам здається, що лампа нічника — це дрібниця, наука переконує у протилежному.

Коли «нічне сяйво» стає ворогом

Багато хто залишає у спальні приглушене світло для комфорту, безпеки чи щоб не спіткнутися дорогою на кухню. Але нове масштабне дослідження з Великої Британії каже, що навіть тьмяне світло вночі може бути небезпечним для серця.

Дані та результати опубліковані у JAMA Network Open вражають. Протягом майже десяти років учені спостерігали за 88 905 людьми віком від 40 років, які не мали серцево-судинних хвороб на старті. Учасники носили спеціальні датчики, які вимірювали рівень освітлення з опівночі до 6-ї ранку, а потім дослідники перевіряли їхні медичні записи.

Реклама

Що виявили дослідники

У тих, хто спав у кімнатах з вищим рівнем освітлення, хай навіть неяскравим, суттєво зростав ризик серцевих проблем:

на 45–56% збільшувався ризик серцевої недостатності,

на 28–32% — фібриляції передсердь — порушення ритму серця,

а також частіше фіксувалися інфаркти, інсульти та інші серцеві захворювання.

І навіть коли врахували вік, дієту, рівень активності та дохід, зв’язок між нічним світлом і серцевими ризиками залишався стабільним. Цікаво, що жінки та молодші учасники мали ще вищі показники ризику, ніж чоловіки середнього віку. Тож результати показують, що уникнення світла вночі може бути важливим кроком у профілактиці серцево-судинних хвороб.

Як світло впливає на організм

Все впирається у циркадні ритми — природний «внутрішній годинник» тіла, який регулює сон, обмін речовин, рівень гормонів і роботу серця. Коли ми спимо в освітленому приміщенні, навіть за слабкого освітлення, мозок отримує сигнал, що «день триває».

Це знижує вироблення мелатоніну — гормону сну,

порушує регуляцію артеріального тиску,

впливає на рівень цукру у крові.

Як результат, хронічне навантаження на серце, яке з часом може призвести до гіпертонії, діабету та ішемічної хвороби серця.

Реклама

Як зменшити вплив нічного світла

Вимикайте екрани за годину до сну. Телефон, телевізор і планшет випромінюють синє світло, яке особливо пригнічує мелатонін.

Використовуйте щільні штори чи маску для сну . Світло від ліхтарів або неону з вулиці — типовий «злодій» якості сну. Маска з натурального шовку чи блекаут штори можуть стати найкращою інвестицією у ваше здоров’я.

Замініть нічник на тепле світло. Якщо без підсвітки ніяк, оберіть лампу з червоним або бурштиновим відтінком, вона менше впливає на біоритми.

Підсильте світло вдень. Дослідження також показало, що ті, хто отримував більше природного світла вранці, мали нижчі ризики серцево-судинних хвороб. Тож ранкова прогулянка чи сніданок біля вікна — це не просто приємно, а й корисно для серця.

Це дослідження не доводить, що світло спричиняє хвороби, але зв’язок очевидний. Тож наступного разу, коли захочеться залишити телевізор «на фоні» чи нічник біля ліжка, згадайте про своє серце. Маленька зміна може дати великий ефект. Вимкніть світло та дайте тілу шанс відновитись.