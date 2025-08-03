Чи правда, що влітку ми частіше відчуваємо злість і чому так відбувається / © Associated Press

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Чому так відбувається, пояснюють фахівці американського медичного центру Kettering Health. На перший погляд, спека здається лише фізичним навантаженням: піт, спрага, слабкість. Але вона також впливає на наші емоції та поведінку, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

Коли тіло перегрівається, воно запускає стресову реакцію, підвищує рівень гормонів кортизолу та адреналіну. Це може викликати емоційні зміни — дратівливість, тривожність, нетерпіння і навіть агресію.

Вплив спеки на психіку

Коли температура тіла зростає:

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Зменшується приплив крові до мозку.

Активується вегетативна нервова система.

Зростає рівень гормонів стресу.

Організм втрачає багато рідини, а це впливає на електролітний баланс і нейромедіатори настрою.

Усе це може призвести до:

Зниження концентрації уваги

Поганого сну

Пригнічення чи навпаки — гіперактивності

Емоційних «спалахів»

Навіть найдрібніші речі, такі як черга у магазині, гучна розмова сусідів або перегрів у транспорті можуть викликати несподіваний сплеск агресії чи сліз.

Чи небезпечно це

У крайніх випадках спека провокує теплове виснаження чи тепловий удар. І одними з перших симптомів можуть бути саме зміни у поведінці. Якщо людина стає агресивною, дезорієнтованою чи надто збудженою, це може свідчити про початок теплового удару. У такому випадку потрібна термінова допомога.

Що робити, щоб залишатися у спокої

Носіть тканини та одяг, що дихає . Бавовна, льон, вільні крій — усе, що дозволяє тілу дихати. Не носіть синтетику та обтислий одяг у +30°C.

Залишайтесь у тіні та прохолоді. Користуйтесь вентиляторами, кондиціонерами чи хоча б вологими рушниками, а також уникайте виходів на сонце з 11:00 до 16:00.

Пийте багато води. Зневоднення — головний ворог емоційної стабільності у спеку. Пийте по 150-200 мл кожні 30 хв, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Слідкуйте за ліками . Деякі препарати (антигістамінні, сечогінні, антидепресанти) можуть підвищувати ризик перегріву та зневоднення. Якщо приймаєте ліки, проконсультуйтесь із лікарем.

Рухайтесь, але з розумом . Уникайте інтенсивних тренувань на вулиці, краще тренуватися вранці чи у кондиціонованому залі. Обирайте йогу, пілатес, прогулянки, а не спринти під сонцем.

Дослухайтеся до себе. Якщо відчуваєте головний біль, нудоту, запаморочення чи емоційне виснаження, зробіть перерву, підіть у тінь, випийте води. Це не слабкість — це турбота про себе.

Коли звернутись до лікаря

Звичайна дратівливість — це нормально. Але якщо ви:

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постійно втомлені чи знервовані у спеку;

не можете вгамувати спрагу;

відчуваєте запаморочення, сплутаність свідомості, слабкість;

обов’язково зверніться до терапевта. Це може бути проявом не лише перегріву, а й гормонального збою чи зневоднення, яке потребує медичної допомоги.

Влітку ми й справді можемо частіше злитися і у цьому винна не лише ситуація, а й фізіологія. Ваш організм реагує на спеку як на стрес і важливо це розуміти, щоб не картати себе за зайві емоції.

Літо може бути комфортним, якщо ви піклуєтесь про своє тіло та психіку. Носіть капелюшок, пийте воду, відпочивайте у тіні та будьте добрішими до себе. Ви не просто «бурчите» — ви адаптуєтесь.