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ТСН у соціальних мережах

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Чи правда, що вживання цитрусових може знизити ризик депресії

Коли на душі похмуро, ми інстинктивно тягнемося до чогось яскравого — солодкої мандаринки, запашного лимона чи соковитого апельсина. І як виявилося, ця інтуїція має наукове підґрунтя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи правда, що вживання цитрусових може знизити ризик депресії

Чи правда, що вживання цитрусових може знизити ризик депресії / © Associated Press

Нове дослідження Гарвардської медичної школи показало, що вживання всього одного апельсина на день може знизити ризик розвитку депресії майже на 20%. Причина — у складному, але надзвичайно важливому зв’язку між мікрофлорою кишківника та нашим мозком.

Як саме цитрусові впливають на настрій, чому цей ефект не властивий іншим фруктам і чи справді можна поліпшити психічне здоров’я за допомогою простої зміни в раціоні, спробуємо розібратися.

Цитрусовий секрет гарного настрою

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в The Harvard Gazette, регулярне вживання цитрусових, зокрема одного апельсина на день, може знизити ризик розвитку депресії на 20%. Автори дослідження, серед яких доктор медицини Раадж Мехта, пояснюють цей феномен особливою взаємодією між кишківником i мозком.

Мікробіом, серотонін та апельсини

Ключовою ланкою у цій взаємодії є F. prausnitzii — корисна кишкова бактерія, яка впливає на вироблення серотоніну та дофаміну. Ці нейромедіатори відомі своїм позитивним впливом на настрій, емоційну стабільність і загальне психічне здоров’я. Дослідження показало, що люди, які регулярно вживають апельсини та інші цитрусові, мають вищий рівень F. prausnitzii у кишківнику.

Дані дослідження

Ці висновки були зроблені на основі великого аналізу даних із Nurses’ Health Study II (NHS2) — тривалого наукового проєкту, який охоплює понад 100 тисяч жінок і триває з 1989 року. За словами Мехти, це один із найповніших масивів даних про зв’язок харчування і психічного здоров’я.

Чому саме цитрусові

Цікаво, що ефект виявлено тільки у цитрусових. Яблука, банани чи інші фрукти не показали зв’язку з рівнем депресії. Причиною може бути унікальний склад цитрусових: вітамін C, антиоксиданти, фітонутрієнти та натуральні ферменти, які активують зростання F. prausnitzii та покращують мікробіом.

Що це означає

Хоча не варто вважати апельсини заміною антидепресантам, їх можна включити у профілактичну стратегію психічного здоров’я. Вони доступні, смачні, не мають серйозних побічних ефектів і можуть бути корисні як частина збалансованого харчування.

Здоровий мікробіом — це стабільніший настрій. Інтуїтивно ми це знаємо: «комфортна їжа» допомагає нам почуватися краще. Тепер це має наукове підґрунтя.

Що далі

Наступний крок — клінічні випробування, які визначать, чи можуть цитрусові не лише запобігати, а й пом’якшувати перебіг депресії. Тим часом дослідники закликають нас уважніше ставитися до впливу раціону на емоційний стан.

У світі, де психічні розлади стають дедалі поширенішими, кожен натуральний та безпечний спосіб профілактики — на вагу золота. Тож, наступного разу, коли захочеться перекусити — оберіть апельсин.

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