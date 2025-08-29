Чи правда, що за гарної постави треба зводити лопатки назад: розповідає реабілітолог

Гарна постава / © www.credits

Ми часто чуємо пораду, «зводь лопатки назад і постава стане ідеальною». Проте чи справді це правильний підхід розповів реабілітолог Данило Абрамов і пояснив, чому така техніка не працює та як навчитися тримати правильно спину.

Чому не варто «зводити лопатки»

Більшість людей, коли помічає сутулість, намагаються одразу відвести плечі назад і звести лопатки. Здається, що це і є випрямлення. Насправді ж таке положення:

перенавантажує трапецієподібні м’язи, які не призначені для тривалого утримання цієї позиції;

створює відчуття скутості та швидкої втоми;

не формує стійкої звички тримати спину рівно, адже м’язи-стабілізатори не включаються у роботу.

Як правильно тримати спину

Замість того щоб силоміць «заморожувати» плечі, реабілітолог радить звернути увагу на грудну клітку та внутрішні м’язи.

Правильна техніка:

Уявіть, що центр грудної клітки тягнеться вгору. Це легкий підйом, ніби вас «підіймають» за ниточку. Спина розслаблена, немає надмірного напруження у плечах і лопатках. Лопатки не зведені штучно, вони просто займають природне положення. Основне навантаження йде на глибокі м’язи-стабілізатори, а не на поверхневі.

Таким чином формується стійка та природна постава, яка не втомлює та підтримує здоров’я.

Чим загрожує неправильна постава

Якщо роками сутулитися чи намагатися «тримати спину» лише силою плечей, можуть виникнути:

хронічна напруга у шиї та плечах,

головний біль через м’язовий спазм,

болі у попереку,

проблеми з диханням (грудна клітка стискається, легені не розкриваються на повну).

Як тренувати правильну поставу

Вправи на розтягування грудних м’язів (наприклад, розкриття грудної клітки біля стіни).

Зміцнення м’язів спини та кора (планка, вправи з гумою).

Контроль у повсякденному житті: сидіть так, щоб верхівка тягнулася вгору, а плечі були розслаблені.

Робіть перерви під час роботи за комп’ютером — хоча б кожні 40 хв.

Гарна постава — це не про «зведені лопатки», а про внутрішню стабільність і правильну роботу глибоких м’язів. Замість того щоб силоміць утримувати плечі, навчіться легкого підіймання грудної клітини та розслабленої рівності. Такий підхід не лише зробить вашу ходу граційною, а й збереже здоров’я спини на довгі роки.