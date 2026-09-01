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ТСН у соціальних мережах

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Чи шкідливі Bluetooth-навушники: пояснив лікар

Bluetooth-навушники давно стали звичною частиною нашого дня, ми слухаємо у них музику, говоримо телефоном і працюємо. Проте чи справді вони небезпечні для здоров’я, розповів лікар.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Чи шкідливі Bluetooth-навушники

Чи шкідливі Bluetooth-навушники / © Associated Press

Побоювання щодо Bluetooth-навушників найчастіше пов’язані з радіохвилями та страхом, що вони можуть негативно впливати на організм. Однак, за словами лікаря Юрія Габорця, у повсякденному користуванні варто звертати увагу не стільки на Bluetooth, скільки на те, як саме ми користуємося телефоном і навушниками.

Більший радіосигнал

Якщо говорити саме про радіохвилі, телефон під час розмови біля голови створює більше радіочастотне навантаження, ніж Bluetooth-гарнітура. Це особливо актуально там, де слабкий зв’язок, наприклад, у ліфті, метро, автомобілі, за містом чи у лісі. Коли сигнал поганий, телефон постійно намагається знайти та підтримати мережу, тому може працювати з більшою потужністю.

Bluetooth-гарнітура використовує значно меншу потужність. Тому для тривалих розмов лікар радить використовувати Bluetooth-навушник або гучний зв’язок, а не тримати смартфон безпосередньо біля голови.

Справжня небезпека — не Bluetooth

Є ризик, про який користувачі навушників часто забувають і він стосується вже не радіохвиль, а слуху. Якщо регулярно слухати музику на високій гучності та протягом тривалого часу, це може поступово пошкоджувати слух. Тобто проблема не у тому, що Bluetooth «викликає рак», а к набагато реальнішому сценарії — надмірному звуковому навантаженні.

Саме тому важливо контролювати гучність, робити перерви та не проводити безперервно у навушниках багато годин.

Bluetooth-гарнітура може бути зручнішою альтернативою телефону, який довго тримають біля голови, особливо під час тривалих розмов. А от щодо навушників головне правило просте: бережіть слух, не слухайте занадто голосно та довго.

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