Чи шкідливі помідори за артриту: правда й міти про пасльонові овочі та біль у суглобах

Помідори / © Associated Press

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Давно ведуться спекуляції щодо того, чи можуть продукти родини пасльонових, наприклад, помідори, перець, баклажани та картопля, погіршити симптоми, як-от біль за артриту. Та чи справді помідори та інші пасльонові овочі шкідливі для артриту?

Woman`sWorld попросили експерта відокремити факти від вигадок.

Як їжа може впливати на симптоми артриту

Артрит супроводжується набряком і болісністю в суглобах. Найпоширенішими типами захворювання є остеоартрит, коли руйнується хрящ, часто через вікове зношення, та ревматоїдний артрит, коли ваша імунна система атакує ваші суглоби.

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Багато продуктів можуть допомогти боротися з запаленням та покращити симптоми артриту, як-от біль у суглобах і скутість. Інші продукти мають протилежний ефект.

Їжа з високим вмістом доданого цукру та насичених жирів може з часом посилювати запалення, що може погіршити симптоми артриту, стверджує Маккензі Берджесс, дієтологиня-нутриціологиня. Основними винуватцями загострення артриту зазвичай є такі продукти, як ультраоброблені хлібобулочні вироби, солодкі газовані напої або жирний фастфуд.

Чи шкідливі помідори та інші пасльонові овочі за артриту

Пасльонові містять дуже невелику кількість сполуки під назвою соланін, яка, на думку декого, подразнює кишківник або викликає запалення, каже Берджесс. Проте немає жодних масштабних досліджень на людях, що підтверджують цей зв’язок.

Поточні дослідження неоднозначні та проводяться на тваринах: одне дослідження показало, що у старших жінок у постменопаузі, здавалося, спостерігалися вищі маркери запалення та артриту, якщо вони їли зелену картоплю з більшою кількістю соланіну. Більшість їстівних пасльонових овочів мають низький рівень соланіну, що робить їх безпечними для вживання в їжу. Але картопля, яка зеленіє, може сигналізувати про нездоровий рівень соланіну.

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Однак інше дослідження, в якому використовувався ін’єкційний розчин соланіну, показало, що ця сполука може допомогти захистити суглоби та зменшити запалення у людей з остеоартритом.

Звісно, ці результати все ще потрібно повторити, щоб по-справжньому зрозуміти вплив на людей з артритом.

Чи варто уникати пасльонових овочів, наприклад, помідорів, якщо у вас артрит

Для більшості людей пасльонові овочі не є проблемою і насправді можуть мати протизапальні властивості завдяки антиоксидантам, як-от лікопін, що містяться в помідорах, каже Берджесс.

Щоб зробити їх ще кориснішими для суглобів, дієтологиня радить переконатися, що ваші страви барвисті та містять багато овочів і фруктів. Зробіть акцент на поєднанні пасльонових з протизапальними продуктами, як-от ягоди, листова зелень, куркума, оливкова олія першого віджиму або продукти, багаті на омега-3.

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Поживні речовини, які можуть полегшити біль за артриту

Коли йдеться про артрит, здорове харчування загалом важливіше, ніж виключення будь-якого одного продукту чи інгредієнта, як-от помідори. Зокрема, Берджесс рекомендує шукати такі ключові поживні речовини, щоб допомогти впоратися з симптомами:

Колаген. Це певний тип білка, який може допомогти підтримувати структуру хряща та загальну цілісність суглобів, що зрештою допомагає зменшити біль. Ви можете отримати колаген (або підтримати його вироблення в організмі) з таких продуктів, як яловичина, курка, риба, квасоля, кістковий бульйон, яйця та молочні продукти.

Омега-3 жирні кислоти. Вони містяться в таких продуктах, як жирна риба, насіння льону та волоські горіхи. Омега-3 допомагають зменшити запалення в організмі, що може допомогти полегшити симптоми артриту.

Суть проблеми пасльонових овочів та артриту

Якщо ви все ще вважаєте, що вживання пасльонових овочів може негативно впливати на ваш раціон, не їжте їх протягом двох тижнів. Потім поступово поверніть їх до вживання, роблячи перерву приблизно три дні між кожним вживанням.

Якщо ви почуваєтеся гірше після їх повторного введення (організм кожного реагує по-різному), уникайте їх та шукайте інші здорові замінники. Але пам’ятайте, що завжди варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж виключати будь-які групи продуктів зі свого раціону.