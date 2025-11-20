Чи справді гранат — це головний продукт проти старіння / © Associated Press

І ось нарешті наука заговорила гучно та впевнено, про це розповіло видання Science Daily. Як виявилося, напряму гранат не містить молекулу молодості, але він містить її попередник, який наші кишкові бактерії здатні перетворювати на речовину під назвою уролітин А.

Саме ця молекула запускає один із ключових механізмів боротьби зі старінням — мітофагію, тобто «прибирання» пошкоджених мітохондрій усередині клітин. Втрата здатності оновлювати мітохондрії — один із головних тригерів старіння. Через це слабшають м’язи, погіршується робота тканин, з’являються вікові хвороби, у тому числі Паркінсона.

І тут на сцену виходить уролітин А — молекула, яка єдиною серед відомих природних речовин здатна перезапускати цей процес.

Що може зробити гранатовий сік

Гранат містить тільки попередники уролітину А. Щоб отримати ефект, їх мають переробити кишкові бактерії, але тут є нюанс, частина людей самостійно у достатній кількості виробляє уролітин А, частина — мало, а дехто не виробляє його взагалі.

Це залежить від мікробіому. Тому один і той самий сік може працювати на когось фантастично, а комусь не дати нічого.

Вирішення

Наразі науковці створили стандартизовану форму уролітину А, у точному дозуванні, яке забезпечує відтворюваний ефект незалежно від мікробіому. Сьогодні вже тривають клінічні дослідження на людях у європейських лікарнях. І перші результати мають багатообіцяльний вигляд.

Чому це відкриття — переломний момент

Надзвичайно цікаво, що біологічно далекі види, нематоди, гризуни та потенційно люди, однаково реагують на уролітин А. Це вказує на те, що молекула працює з базовим, фундаментальним механізмом життя, який сформувався у ході еволюції.

Ба більше, у природі попередники уролітину А містяться не лише у гранатах, але й у горіхах та деяких ягодах. Тобто ця «співпраця» між рослинами, бактеріями та тваринами — результат мільйонів років спільної еволюції.

Виходить, харчові молекули можуть зайняти нішу, яку фармакологія не могла освоїти десятиліттями: здорове уповільнення старіння без побічних ефектів від ліків.

Що це означає для нас сьогодні

Поки що рано називати уролітин А «еліткремом для м’язів» або «новим вітаміном молодості». Але це — один із найсильніших науково доведених кандидатів у сфері антиейджу за останні роки. Скоро ми можемо отримати можливість реально сповільнювати старіння м’язів, без тренувань до виснаження, а допомагаючи клітинам оновлюватися природним шляхом. Та поки науковці працюють над клінічними дослідженнями, ми можемо урізноманітнювати харчування рослинними продуктами, підтримувати здоровий мікробіом, стежити за оновленнями науки та, звісно, час від часу насолоджуватися гранатом, адже його антиоксиданти ніхто не скасовував.

Гранат — не чарівний фрукт, але він став ключем до відкриття, яке може змінити наш підхід до старіння. Уролітин А — молекула, яка перезапускає клітинне очищення мітохондрій і ми можемо впливати на процеси, які довго вважалися неминучими.