Бюстгальтер стає замалий: чи справді груди збільшуються перед місячними / © Credits

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Такі зміни — результат складних гормональних процесів, які відбуваються у жіночому організмі протягом менструального циклу. Видання Woman And Home розповіло, чому це відбувається, коли саме груди найбільше змінюються, як правильно підібрати бюстгальтер у різні фази циклу та як полегшити біль і дискомфорт.

Жіночі груди — це не просто естетична частина тіла. Вони чутливо реагують на гормональні зміни. Найбільше це відчувається в лютеїнову фазу менструального циклу — це час після овуляції та до початку менструації. Зміни розміру, щільності та чутливості грудей пов’язані з двома основними гормонами — естрогеном і прогестероном.

Естроген сприяє зростанню тканин молочних залоз і покращує еластичність шкіри. Під його дією груди можуть мати пружніший та повніший вигляд.

Прогестерон, своєю чергою, викликає затримку рідини в організмі, а це додатково сприяє набряку грудей. Проте саме цей гормон найчастіше відповідальний за біль, дискомфорт і чутливість у бюсті перед місячними.

На якому етапі циклу груди найбільші

Фахівці вважають, що найбільші зміни в об’ємі грудей жінка відчуває перед менструацією — зазвичай за 5–7 днів до її початку. Це той момент, коли рівень прогестерону найвищий. У деяких жінок об’єм грудей змінюється настільки сильно, що може різнитися на цілий розмір чашки протягом одного місяця. І це цілком нормально.

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Чому бюстгальтер раптом «не підходить»

Це пов’язано з коливанням гормонів та рівнем рідини у тканинах. Однак вплив має також раціон, зокрема надмірне споживання вуглеводів наприкінці циклу, що також сприяє затримці води в організмі.

До того ж тканини грудей змінюють свою структуру. Збільшується залозиста тканина, яка під впливом гормонів підготовлюється до можливого грудного вигодовування. Через це груди можуть здаватися не тільки більшими, а й горбистими, твердішими чи асиметричними.

Як і коли правильно вимірювати розмір бюстгальтера

Ідеальний час для вимірювання розміру грудей — через 7–10 днів після початку менструації, тобто у фолікулярній фазі. Саме тоді груди мають найменший об’єм і це найкраща точка відліку для базового розміру бюстгальтера.

Якщо груди помітно збільшуються у другій половині циклу, майте у гардеробі бюстгальтер на пів розміру чи розмір більший, з еластичними чашками чи м’якими матеріалами.

Добре підійдуть спортивні моделі чи бралети без кісточок — вони м’якші та підлаштовуються під зміни форми.

Як зменшити біль та чутливість

Хоча біль у грудях (масталгія) перед місячними — нормальне явище, є способи зробити його менш відчутним:

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Регулярний сон і зниження рівня стресу

Обмеження кофеїну та алкоголю, які можуть посилювати чутливість

Питний режим — вода допомагає виводити надлишок рідини

Фізична активність — помірні навантаження зменшують набряклість

Вітамін B6, магній і омега-3 — допомагають знизити PMS-симптоми

Відстеження циклу — ви зможете заздалегідь підготуватися до «грудного тижня»

Майже кожна жінка стикається зі змінами у грудях під час циклу. Це природно, і це частина нашої біології. Однак знання того, чому це відбувається, допоможе вам краще розуміти своє тіло, адаптувати гардероб та зменшити дискомфорт.

Тож наступного разу, коли відчуєте, що улюблений бюстгальтер тисне — знайте, це не про зайві кілограми чи «щось не так», а лише чергова гормональна хвиля, з якою легко впоратись із розумінням та турботою до себе.