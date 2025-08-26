Чи справді, коли ви пʼєте антибіотики, обовʼязкове вживання пробіотиків

Антибіотики / © Credits

Антибіотики — один із найважливіших винаходів медицини, який врятував мільйони життів. Вони ефективно борються з бактеріальними інфекціями, але водночас можуть впливати й на наш мікробіом — сукупність «корисних» бактерій, що мешкають у кишківнику. Саме тому в аптеці разом з рецептом на антибіотики нам часто пропонують купити й пробіотики. Але чи справді це необхідно, розповіла лікарка Вікторія Хоменко.

Що відбувається з мікрофлорою під час приймання антибіотиків

Антибіотики не розрізняють «погані» та «хороші» бактерії. Вони знищують і ті, й інші. Як наслідок — мікробіом втрачає різноманіття, а відновлення його може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. У цей час можуть виникати проблеми з травленням, зниження імунітету чи навіть розвиток антибіотик-асоційованої діареї.

Чи допомагають пробіотики

Пробіотики можуть бути корисні для стаціонарних пацієнтів із високим ризиком антибіотик-асоційованої діареї.

У більшості випадків для здорових людей регулярне вживання пробіотиків під час чи після антибіотиків не пришвидшує відновлення власної мікрофлори. Ба більше, є дані, що чужорідні бактерії з капсул можуть навіть уповільнювати природні процеси відновлення кишківника.

Існують ризики: у людей з ослабленим імунітетом, наприклад, після важких хвороб або операцій, пробіотики здатні викликати небажані ускладнення.

Поради лікарки

не варто приймати пробіотики «на всякий випадок»;

їх призначення має бути обґрунтованим і зробленим саме лікарем, а не фармацевтом в аптеці;

у більшості випадків достатньо раціонального харчування.

Як підтримати мікробіом без пробіотиків

Замість баночок із добавками дієтологи радять зосередитися на щоденному раціоні:

Клітковина (овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові) — головне «паливо» для корисних бактерій.

Ферментовані продукти (квашена капуста, йогурт без цукру, кефір, кімчі, комбуча, мариновані овочі) — природне джерело пробіотичних культур.

Різноманітне меню з рослинною їжею допомагає створити умови для відновлення мікробіому після курсу ліків.

Пробіотики — не чарівна пігулка та не обов’язкове доповнення до антибіотиків. Їхнє застосування має сенс у певних клінічних випадках і лише за призначенням лікаря. Для більшості людей найкращий спосіб відновити мікрофлору — це збалансоване харчування з достатньою кількістю клітковини та ферментованих продуктів.