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Чи справді "лімфатичні тренування" прибирають набряки та здуття
Ходьба, стрибки, дихальні вправи та динамічна руханка — у соцмережах їм приписують здатність «розганяти лімфу», зменшувати набряки та прибирати здуття, але розберімося, що з цього справді працює.
Лімфатична система останніми роками стала зіркою тренду на здоровий спосіб життя. Після різноманітних масажів і «детокс-практик» у соцмережах з’явилися спеціальні тренування для нібито кращого відтоку лімфи. Одне з найпопулярніших — так звана лімфатична ходьба — спокійна прогулянка з увагою до постави, дихання та вільних рухів руками. Інший варіант — стрибки на місці чи батуті, про це розповіло видання The New York Times. Втім, фахівці наголошують, якщо лімфатична система здорова, немає доказів, що якісь конкретні вправи ефективніші за інші.
Що таке лімфатична система
Це складна мережа судин і лімфатичних вузлів, яка допомагає підтримувати баланс рідини в організмі та працює разом з імунною системою. Лімфа переносить, зокрема, частинки бактерій та вірусів до лімфатичних вузлів, де вони фільтруються.
На відміну від кровоносної системи, лімфатична не має центральної «помпи» на кшталт серця. Рух лімфи підтримують скорочення м’язів, дихання та процеси травлення. Тож саме рух є одним із природних способів допомагати їй циркулювати.
Потреба у спеціальному «розгоні» лімфи
Для більшості людей у цьому не має потреби. Якщо лімфатична система працює нормально, організм самостійно справляється з циркуляцією рідини. Набряклість або відчуття здуття також не означають автоматично проблеми з лімфатичною системою. На самопочуття можуть впливати харчування, недостатній сон, погода та інші фактори.
Порушення відтоку лімфи — лімфедема — трапляється значно рідше та найчастіше пов’язана з пошкодженням лімфатичної системи після травм, операцій чи лікування раку. Серед факторів ризику також називають куріння, ожиріння та вік.
Ходити чи стрибати
Хороша новина, що спеціального «лімфатичного» тренування вам не потрібно. Будь-яка регулярна фізична активність допомагає роботі лімфатичної системи, адже м’язові скорочення сприяють переміщенню лімфи.
Варто орієнтуватися на загальні рекомендації для здоров’я: близько 150 хв помірної аеробної активності на тиждень і щонайменше два силові тренування. Ходьба, біг, велосипед, силові вправи — усе це працює. Не менш важливо не сидіти нерухомо цілий день, а регулярно рухатися. Глибоке діафрагмальне дихання, яке часто входить до популярних «лімфатичних» комплексів, також може сприяти циркуляції лімфи.
Отже «лімфатичні тренування» не є магічним способом миттєво позбутися набряків або здуття. Проте якщо модний комплекс мотивує вас більше ходити, рухатися та правильно дихати — це вже хороший результат. Для здоров’я лімфатичної системи найважливіше не особлива техніка, а регулярний рух.