Чи справді нам потрібно спати 8 годин щоночі та чи дійсно режим важливіший за кількість

Чи справді нам потрібно спати 8 годин щоночі / © Credits

Щодня нас бомбардують порадами на кшталт, «Спи 8 годин!». Цифра стала символом здорового способу життя, а будь-які відхилення, ніби порушення правил, про це розповіло видання RTÉ. Але нове дослідження, яке провели з понад 60 000 людей віком 40–69 років, ставить цей міф під сумнів. Виявилося, що найголовніша ознака хорошого сну — регулярність, а не кількість годин.

Регулярність важливіша за 8 годин

Науковці створили індекс регулярності сну, який враховує:

коли людина лягає спати та прокидається

тривалість сну

фрагментацію сну (перервані чи безперервні ночі).

Результати вражають: висока регулярність сну знижує ризик смерті від усіх причин на 30%, включно з ризиком розвитку раку та серцево-судинних хвороб — провідної причини смертності.

Нам роками нав’язували ідею восьми годин. Більшість людей сплять від 7 до 8 годин, але багато хто просто не може дотягнути до цієї цифри. Це дослідження показує, що регулярність сну важливіша, ніж примусити себе спати 8 годин.

Коли лягати спати

Регулярність важлива, але час, коли ви лягаєте спати, теж має значення. Лягати годину чи дві до півночі краще, ніж після.

Для нічних змін і тих, хто лягає після опівночі, регулярний сон — це добре, але він не замінює природний нічний ритм.

Надто довгий сон також шкідливий. Ми можемо спати занадто багато і це негативно впливає на здоров’я.

Правила «правильного» сну

Лягайте та прокидайся в один і той самий час — навіть у вихідні. Не намагайтеся «доганяти» пропущений сон: організм любить рутину, а не хаотичні відхилення. Сон має бути вночі, а не вдень. Не перевищуйте допустиму тривалість сну, адже надто багато сну шкодить не менше, ніж його брак.

Регулярний сон допомагає відновити біологічний годинник, покращує концентрацію та емоційний стан, а також знижує ризик серйозних хвороб.

Забудьте про ідеальні 8 годин, якщо вони не вписуються у ваш ритм життя. Набагато важливіше дотримуватися стабільного часу сну, лягати до півночі та уникати хаотичних «догонянь» сну у вихідні.

Регулярність сну — це справжній секрет довголіття та гарного самопочуття. Тож наступного разу, коли ваш будильник задзвенить, згадайте, що не кількість годин, а ваша рутина творить дива для здоров’я.