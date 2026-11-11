Чи варто спати в одному ліжку з собакою: вчені назвали несподівані ризики

Жінка спить з собакою / © Credits

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Хоча дехто стверджує, що сон із собакою не заважає відпочинку, інші вважають інакше.

Всі плюси й мінуси цього аспекту співіснування людей і тварин перераховує Нealthline.

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До можливих переваг сну поруч із собакою належать відчуття комфорту або безпеки, зменшення почуття самотності та покращення настрою.

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Серед ризиків спільного сну із собакою — передавання хвороб, загострення астми чи алергії, а також травми від укусів.

Діти піддаються більшому ризику отримати укус, оскільки їм може бути важко зрозуміти, коли собака перебуває у стані стресу.

Немовлята в жодному разі не повинні спати в одному ліжку із собакою.

Вам варто утриматися від спільного сну із собакою, якщо у вас є серйозні або хронічні захворювання, зокрема алергія, розлади сну чи відкриті рани. Також краще не пускати собаку в ліжко, якщо тварина не пройшла плановий ветеринарний огляд або вакцинацію, якщо вона неспокійно поводиться уві сні, хропить або має великі розміри.

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Люди люблять спати поруч зі своїми собаками, і, цілком імовірно, це почуття взаємне.

Хоча обійми із чотирилапим другом можуть приносити приємні відчуття, це також може мати певні негативні наслідки для здоров’я, зокрема призводити до порушень сну.

Можливі переваги сну із собакою

Домашні тварини приносять багато користі своїм власникам. Питання про те, чи посилюється ця користь, якщо спати разом із собакою або котом, залишається дискусійним і залежить від ваших індивідуальних обставин.

Присутність собаки в ліжку може впливати на ваш сон. Звісно, ​​на це впливають й інші чинники: кількість людей і тварин, розмір улюбленця та розмір самого ліжка. Невелике дослідження 2017 року за участю дорослих показало, що люди цілком добре сплять, коли собака перебуває в спальні, проте якість сну знижується, якщо тварина лежить безпосередньо в ліжку. Вдалим рішенням може стати розміщення лежанки для собаки поруч із вашим ліжком.

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Опитування дорослих жінок, проведене 2018 року, виявило: порівняно з котами чи іншими людьми, собаки в ліжку менше заважають сну.

Якщо ви прокидаєтеся бадьорими й не відчуваєте втоми протягом дня, ваш собака, ймовірно, є чудовим компаньйоном для сну.

Забезпечує комфорт і відчуття безпеки

Те саме опитування 2018 року показало, що присутність собаки в ліжку асоціюється з комфортом і відчуттям безпеки — навіть більшою мірою, ніж сон поруч з іншою людиною чи котом.

Це дарує приємні емоції, особливо якщо ви почуваєтеся самотніми або більшу частину дня проводите окремо від свого улюбленця.

Покращує психічне здоров’я

Сон поруч із пухнастим другом може допомогти вам відчути глибший зв’язок із ним.

Домашні тварини допомагають зменшити стрес і тривожність. Вони сприяють формуванню соціальних та емоційних зв’язків, що позитивно впливає на настрій і загальний стан психічного здоров’я.

У статті 2018 року зазначалося, що взаємодія з тваринами може:

знижувати рівень кортизолу;

знижувати артеріальний тиск;

зменшувати відчуття самотності;

посилювати відчуття соціальної підтримки;

покращувати настрій.

Однак варто зауважити, що результати досліджень із цієї теми суперечливі, тому необхідні подальші, більш ґрунтовні наукові роботи.

Можливі побічні ефекти та ризики спільного сну з домашніми тваринами

Хоча собаки можуть бути хорошими компаньйонами для сну, варто враховувати й інші фактори.

Може погіршити якість сну

Собаки завжди напоготові, тому їхній сон дуже чутливий.

Дослідження 2020 року показало, що присутність собаки в ліжку змушує людину частіше рухатися. Це може порушувати сон, хоча люди рідко пам’ятають, що прокидалися через рухи тварини. Втім, дослідники зазначили, що в експерименті брала участь дуже невелика група жінок, тому ці висновки необов’язково стосуються всіх людей.

Крім того, в одномоментному дослідженні 2024 року було виявлено, що сон поруч із домашніми тваринами пов’язаний із гіршою суб’єктивною якістю сну та більш вираженими проявами безсоння. Собака, який хропить, пускає слину або перегріває постіль, навряд чи є ідеальним супутником для сну. Прокинувшись, ви можете відчувати, що так і не відпочили, або ж вам захочеться поспати вдень.

Може загострити алергію

Домашні тварини можуть приносити у ваше ліжко алергени, такі як пил і пилок. Це здатне загострити серйозні алергічні реакції та астму.

Може стати джерелом інфекції

Бактерії, паразити та грибки можуть передаватися від тварин до людей. Це відбувається через:

контакт із фекаліями;

облизування обличчя або відкритої рани;

подряпини;

укуси.

У будь-якому разі варто пам’ятати: спільний сон із домашнім улюбленцем підвищує ризик контакту з різними хвороботворними мікроорганізмами, які можуть бути присутніми на тварині.

Може призвести до травм

Якщо в спальні перебуває собака, який перебуває у стані стресу або виявляє агресію, існує значний ризик отримати укус. Особливо це небезпечно для дітей.

Чи дає собаці перевагу над вами те, що вона спить у вашому ліжку

Немає жодних доказів на користь теорії, ніби дозвіл собаці спати в ліжку змушує її почуватися головною (домінантною).

Деякі собаки гарчать або гавкають, коли ви наближаєтеся до ліжка, оскільки можуть сприймати своє місце для сну як територію, яку слід охороняти. Послідовне дресирування допоможе позбутися цієї звички.

Чи варто дозволяти собакам спати в ліжках дітей

Діти та домашні тварини можуть бути чудовими компаньйонами, проте діти більш вразливі до хвороб, ніж дорослі — особливо якщо тварина має звичку облизувати людей.

Дітям може бути важко дотримуватися особистих меж собаки або розуміти її мову тіла, тому вони також більш схильні до ризику отримати укус.

Досліджень щодо того, як спільний сон із домашньою твариною впливає на якість сну в дітей, наразі небагато.

Домашні тварини не повинні спати разом із немовлятами. Якщо ви не впевнені, чи достатньо ваша дитина доросла для того, щоб ділити ліжко з твариною, проконсультуйтеся з педіатром.

Як спати в одному ліжку із собакою

Рішення про те, чи дозволяти собаці спати у вашому ліжку, — це особистий вибір. Важливо зважити всі «за» і «проти», особливо з огляду на ваше здоров’я.

Крім того, якщо ви ділите ліжко з іншою людиною, важливо, щоб вона також погоджувалася на такі умови сну.

Якщо ви все ж вирішили дозволити собаці спати поруч із вами, візьміть до уваги такі поради:

Вигулюйте собаку перед сном.

Привчіть її чекати на дозвіл, перш ніж застрибнути на ліжко.

Будьте послідовними у дотриманні правил. Якщо ви не хочете, щоб собака лежала на вашій подушці або під ковдрою — не робіть жодних винятків.

Припиняйте будь-яку агресивну поведінку, знімаючи собаку з ліжка.

Регулярно відвідуйте ветеринара для оглядів та вакцинації.

Використовуйте засоби для захисту від бліх і кліщів.

Проводьте дегельмінтизацію (обробку від глистів) згідно з рекомендаціями ветеринара.

Мийте руки після прибирання за своїм улюбленцем.

Регулярно змінюйте постільну білизну.

Якщо виникають труднощі й ви не можете нормально виспатися, нехай собака спить в іншому місці, доки ви не вирішите цю проблему. Зверніться за порадою до ветеринара або професійного кінолога.

Коли не варто пускати собаку у своє ліжко

Навіть якщо вам подобається спати разом із домашнім улюбленцем, це не завжди доречно. Іноді варто тимчасово припинити спільний сон, а в деяких випадках — взагалі від нього відмовитися. Якщо у вас є серйозні або хронічні захворювання, проконсультуйтеся з лікарем, чи безпечно дозволяти тварині спати у вашому ліжку.

Вам краще спати окремо, якщо ваш улюбленець:

щойно з’явився у вас і ще не пройшов огляд або вакцинацію;

не привчений до туалету або страждає на діарею;

має гельмінтів (глистів), кліщів, бліх або інших паразитів;

кусається чи дряпається;

занадто багато рухається уві сні;

хропить;

має підвищене слиновиділення;

має дуже великі розміри.

Або якщо у вас:

порушення сну або дуже чутливий сон;

сильна алергія;

ослаблений імунітет чи серйозні проблеми зі здоров’ям;

відкрита рана.

Багато хто з радістю ділить ліжко зі своїми улюбленими тваринами. Домашні улюбленці можуть впливати на якість сну, проте для багатьох людей емоційна користь переважує будь-які негативні моменти. Зрештою, це питання особистого вибору.

Зважуючи всі «за» і «проти», враховуйте стан свого здоров’я, здоров’я собаки та якість вашого сну. Обговоріть будь-які проблеми чи побоювання з лікарем або ветеринаром.

Якщо ваш собака поводиться чемно, а ви прокидаєтеся бадьорими та відпочилими — сміливо запрошуйте улюбленця до себе в ліжко.

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