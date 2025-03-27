Чи впливає взуття, яке ми носимо, на хребет та поставу: розповідає лікар

Чи впливає ваше взуття на хребет та поставу: розповідає лікар / © Credits

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Хребет є основною опорою тіла і будь-яка нерівномірність у розподілі ваги чи неправильне положення стопи може спричинити зміни у його структурі, про це на своїй сторінці розповів нейрохірург Ярослав Мідик . Наприклад, надмірно високі підбори зміщують центр тяжіння вперед і змушують людину нахилятися назад, що збільшує навантаження на поперековий відділ хребта. У свою чергу, плоске взуття без належної амортизації може спричинити ударні навантаження на суглоби та хребет під час ходьби.

Лікар рекомендує носити взуття з опорною підошвою, що дозволяє рівномірно розподіляти вагу тіла та зменшувати навантаження на хребет. Особливо це стосується людей, які мають проблеми зі спиною або стопами, такі як плоскостопість або викривлення хребта.

Чи можна носити підбори

Багато жінок воліють взуття на підборах, оскільки воно візуально подовжує ноги і надає елегантності образу. Однак постійне носіння підборів може призвести до деформації стопи, болю в спині та підвищеного ризику травм.

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Лікар Мідік рекомендує чергувати підбори з більш зручним взуттям, а якщо все ж таки необхідно носити високі підбори, слід вибирати моделі з широким стійким підбором і якісною амортизацією. Також важливо робити вправи для розслаблення м'язів стопи після тривалого носіння взуття на високих підборах.

Вплив плоскостопості на стан спини

Люди, які страждають на плоскостопість, часто скаржаться на болі в спині, адже неправильно сформована стопа не виконує свою основну функцію - амортизацію під час ходьби. У такому разі рекомендується використовувати ортопедичні устілки та вибирати взуття з гарною підтримкою склепіння стопи.

Що слід враховувати під час вибору взуття

Комфорт та амортизація – взуття має бути зручним та підтримувати природний рух стопи.

Матеріали – натуральні тканини та шкіра забезпечують вентиляцію та зменшують ризик натирань.

Гнучкість підошви – жорстка чи надто м'яка підошва може негативно впливати на хребет.

Розмір і ширина – взуття не повинно стискати стопу або бути надто вільним.

Підтримка склепіння стопи – особливо важлива для людей із плоскостопістю.

Таким чином, вибір взуття має бути усвідомленим, адже від нього залежить не лише зручність, а й здоров'я хребта та всього організму. Якщо під час носіння взуття виникає дискомфорт або біль у спині, слід переглянути свій вибір та звернутися за консультацією до ортопеда.