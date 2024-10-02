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Інверсійні вправи: лайфгак, як покращити настрій та прояснити розум

Інверсійні вправи: лайфгак, як покращити настрій та прояснити розум

Інверсійні вправи / Фото: Credits

Інверсійні вправи (догори дриґом) мають безліч переваг, які можуть позитивно вплинути на ваше фізичне та емоційне самопочуття.

Блогерка та експертка з соматичного зцілення Lauren Roxburgh поділилася легким і дієвим методом для прояснення думок і голови. 

Чим інверсійні корисні вправи

Коли ви перевертаєтеся вниз головою, відбувається збільшення припливу крові до мозку, серця та легенів. Цей додатковий кровообіг і тиск сприяє кращому постачанню кисню, що, своєю чергою, покращує ясність розуму та підвищує настрій.

Перевернуті пози також стимулюють залози внутрішньої секреції, зокрема гіпофіз і шишкоподібну залозу. Тиск, який виникає під час інверсійних вправ, допомагає регулювати гормони та клітинний метаболізм, що веде до більшого балансу здоров'я, ясності, життєвої сили та оптимізму.

Як виконати інверсійну вправу

  • Ляжте на краєчок ліжка так, щоб ваші плечі та руки звисали.
  • Опустіть голову вниз і обережно погойдайте нею, не роблячи різких рухів.
  • Не потрібно залишатися в такій позиції довго, максимум одна хвилина.

Ця проста вправа допоможе вам відчути себе оновленими та бадьорими.

Переваги інверсійних вправ

  • Гормональний баланс: інверсійні вправи допомагають регулювати гормони та хімію мозку, що корисно для запобігання симптомам депресії та тривоги.
  • Фізична та психічна сила: перевернуті пози вимагають сили голови, мозку та спини, а також психічної витривалості, щоб подолати страх, який може супроводжувати цю практику.
  • Покращення кровообігу: потік крові який починає надходити у більшій кількості до обличчя може призвести до осяяної шкіри, міцнішого волосся та зменшення варикозу вен.
  • Лімфодренаж і детоксикація: інверсія покращує лімфодренаж, допомагає виводити токсини з організму і сприяє покращенню якості сну.
  • Пам’ять та енергія: ця практика покращує пам’ять, підвищує рівень енергії та сприяє релаксації.

Інверсійні вправи — це не лише модний тренд, а й потужний інструмент для покращення фізичного та психічного здоров'я. Завдяки простим, але ефективним технікам, ви можете легко робити ці вправи хоч кожного дня. 

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