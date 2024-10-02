Інверсійні вправи: лайфгак, як покращити настрій та прояснити розум

Інверсійні вправи (догори дриґом) мають безліч переваг, які можуть позитивно вплинути на ваше фізичне та емоційне самопочуття.

Блогерка та експертка з соматичного зцілення Lauren Roxburgh поділилася легким і дієвим методом для прояснення думок і голови.

Чим інверсійні корисні вправи

Коли ви перевертаєтеся вниз головою, відбувається збільшення припливу крові до мозку, серця та легенів. Цей додатковий кровообіг і тиск сприяє кращому постачанню кисню, що, своєю чергою, покращує ясність розуму та підвищує настрій.

Перевернуті пози також стимулюють залози внутрішньої секреції, зокрема гіпофіз і шишкоподібну залозу. Тиск, який виникає під час інверсійних вправ, допомагає регулювати гормони та клітинний метаболізм, що веде до більшого балансу здоров'я, ясності, життєвої сили та оптимізму.

Як виконати інверсійну вправу

Ляжте на краєчок ліжка так, щоб ваші плечі та руки звисали.

Опустіть голову вниз і обережно погойдайте нею, не роблячи різких рухів.

Не потрібно залишатися в такій позиції довго, максимум одна хвилина.

Ця проста вправа допоможе вам відчути себе оновленими та бадьорими.

Переваги інверсійних вправ

Гормональний баланс: інверсійні вправи допомагають регулювати гормони та хімію мозку, що корисно для запобігання симптомам депресії та тривоги.

інверсійні вправи допомагають регулювати гормони та хімію мозку, що корисно для запобігання симптомам депресії та тривоги. Фізична та психічна сила: перевернуті пози вимагають сили голови, мозку та спини, а також психічної витривалості, щоб подолати страх, який може супроводжувати цю практику.

перевернуті пози вимагають сили голови, мозку та спини, а також психічної витривалості, щоб подолати страх, який може супроводжувати цю практику. Покращення кровообігу: потік крові який починає надходити у більшій кількості до обличчя може призвести до осяяної шкіри, міцнішого волосся та зменшення варикозу вен.

потік крові який починає надходити у більшій кількості до обличчя може призвести до осяяної шкіри, міцнішого волосся та зменшення варикозу вен. Лімфодренаж і детоксикація: інверсія покращує лімфодренаж, допомагає виводити токсини з організму і сприяє покращенню якості сну.

інверсія покращує лімфодренаж, допомагає виводити токсини з організму і сприяє покращенню якості сну. Пам’ять та енергія: ця практика покращує пам’ять, підвищує рівень енергії та сприяє релаксації.

Інверсійні вправи — це не лише модний тренд, а й потужний інструмент для покращення фізичного та психічного здоров'я. Завдяки простим, але ефективним технікам, ви можете легко робити ці вправи хоч кожного дня.

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