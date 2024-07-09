Топ-6 цікавих фактів про нервову систему людини

Нервова система є однією з найскладніших і загадковіших систем у нашому організмі. Центральна нервова система здійснює інтеграцію всіх інших систем і частин тіла людини в один функціональний і цілісний механізм.

Нервова система є внутрішньою комунікаційною системою організму, складеною з багатьох нервових клітин. Ці клітини сприймають інформацію через органи чуття тіла, такі як дотик, смак, нюх, зір і слух. Мозок інтерпретує ці сенсорні сигнали для розуміння того, що відбувається навколо і всередині організму. Цей процес дозволяє людині взаємодіяти з навколишнім середовищем і контролювати функції свого тіла.

На своїй сторінці лікарі В’ячеслав та Олена Смирнови поділилися зі своїми підписниками цікавою інформацією про нашу нервову систему, фактами, яких ви раніше могли не знати.

Нервова система складається зі складної мережі нервів, які передають сигнали по всьому тілу для координації дій. Її можна уявити електричною проводкою в організмі, що забезпечує передачу інформації по всьому тілу.

У людському тілі міститься 12 пар нервів, що під'єднуються до мозку і 31 пара нервів, що під'єднуються до спинного мозку. Ці нерви утворюють складну мережу, яка забезпечує зв'язок між нервовою системою та всіма органами і структурами організму.

У нашому тілі дійсно знаходиться неймовірно велика кількість нервових клітин. Їхня кількість перевищує кількість зірок Чумацькому Шляху.

Якщо з'єднати всі нейрони, які є в організмі дорослої людини в один ланцюжок, вони утворили б виняткову довжину - 965 кілометрів. У головному мозку міститься близько ста мільярдів нейронів, а в спинному мозку - понад тринадцять мільйонів.

Нервові клітини дитини, що розвивається в утробі матері, втрачають майже половину своєї кількості до народження. Проте протягом першого року життя мозок новонародженої дитини збільшується в три рази.

Наша нервова система передає нервові імпульси зі швидкістю до ста метрів на секунду, що еквівалентно 360 кілометрам на годину.

Люди, мають приблизно 86 мільярдів нейронів у мозку, сплетених разом приблизно 100 трильйонами з’єднань або синапсів. Це складне завдання — зрозуміти те, як ці клітини працюють, не кажучи вже про те, як вони об’єднуються, щоб створити наші сенсорні системи, нашу поведінку та нашу свідомість.

Читайте також: