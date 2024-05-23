Цікавий факт: продукти, які не можна тримати в холодильнику

Холодильник – диво сучасного домашнього життя, туди можна сховати залишки піци, недоїдене варення, морозиво, яке треба сховати від родини чи дітей. Але, на жаль, не всім продуктам там місце.

І хоча це правда, що зберігання продуктів у прохолоді запобігає в’яненню, псуванню або зупинці розмноження не дуже смачних мікробів, бактерій та грибків, ви можете здивуватися, дізнавшись, що деякі продукти все ж не слід зберігати в холодильнику.

Якщо ви хочете уникнути розчарування і небажаних неприємних сюрпризів, відкривши свій холодильник, треба знати продукти, яким там не місце, адже їх правильне зберігання має важливе значення для збереження свіжості, запобігання відходів і забезпеченню ефективної роботи вашої кухні.

На сторінці каналу Health knowledge3 вийшло відео присвячене продуктам, які варто прибрати з холодильника.

Імбир

В імбирі міститься багато води, тому він не стійкий до низьких температур. Якщо ви покладете його в холодильник, волога швидко проникне в імбир, викликаючи його розм’якшення та розвиток великої кількості бактерій. Навіть якщо відрізати запліснявілу частину, усередині все одно може бути цвіль. Насправді спожитий імбир може містити дивовижну кількість цвілі, що може швидко призвести до печінкової та ниркової недостатності.

Часник

Цілий часник і неочищені зубчики найкраще зберігати в прохолодному сухому місці, частково тому, що температура нижче 4°C прискорює ріст зеленого паростка з часнику. Якщо такий часник лежить поруч з яйцями, вони вберуть запах його пророщення і швидко зіпсуються. Охолодження також призводить до того, що він стає гумовим.Часник схильний до утворення плісняви, якщо знаходиться в прохолодному місці, яка згодом може призвести до раку.

Цибуля

Цибуля – рослина, яка погано переносить низькі температури. Низькі температури сприяють розвитку цвілі. Помістивши її в холодильник, крохмаль швидко перетвориться на цукор. Зберігайте всі види цибулі в сухому, добре провітрюваному приміщенні на кухні. Волога в холодильнику може призвести до того, що цибуля стане м’якою і запліснявіє. Хоча ви можете охолоджувати нарізану цибулю в герметичному контейнері протягом двох-трьох днів, зберігайте цілу цибулю в прохолодному та сухому місці (але не в поліетиленовому пакеті), якомога далі від картоплі, це може прискорити її псування.

Зверніть увагу, що купуючи ці продукти в магазині, вони не зберігаються в холодильнику, а чудово лежать на полицях, при кімнатних температурах.

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