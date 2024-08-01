Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня ходити 10 тис. кроків

Ходьба корисна як для фізичного, так і для психічного здоров'я і є доступним видом діяльності для багатьох людей.

Ідея проходити 10 тис. кроків на день походить з успішної маркетингової кампанії, запущеної перед Олімпіадою в Токіо 1964 року. Цю цифру обрали тому, що японський ієрогліф для 10 тис. нагадує людину, що йде, і концепція швидко прижилася. На сторінці ElevateMindHQ розповіли, що ж насправді станеться з нашим організмом, якщо ми будемо кожного дня проходити ці 10 тис. кроків і чи справді ця цифра почала працювати нам на користь.

10 000 кроків дорівнює приблизно 8 км. У середньому ми проходимо близько 2-3 тисяч кроків щодня, якщо не сидимо вдома весь день. Тому нам просто потрібно трохи збільшити цю кількість, щоб досягти 10 тисяч. Повірте, це того варте, адже ви отримаєте безліч переваг від збільшення фізичної активності.

В перші кілька тижнів ви відчуєте приріст енергії, оскільки ваше тіло адаптується до зростання рівня активності. Цей ефект не лише фізичний — прогулянка також покращує ваш настрій і ясність розуму завдяки викиду ендорфінів.

Продовжуючи, ви почнете помічати помітну втрату ваги та покращення тонусу м’язів, особливо в ногах. Регулярно проходячи 10 тисяч кроків, ви також значно знижуєте ризик хронічних захворювань, таких як діабет, хвороби серця та гіпертонія.

Якість вашого сну покращиться, оскільки ваше тіло використовує цей час для відновлення після щоденних навантажень. Проста ходьба може кардинально змінити ваше здоров’я, довголіття та загальну якість життя.

Як збільшити кількість кроків:

Вигулюйте собаку

Недарма собак називають найкращими друзями людини. Виводячи собаку на трохи довшу прогулянку вранці або ввечері, ви можете легко додати кілька тисяч кроків до своєї щоденної норми.

Підіймайтесь сходами

Замість ліфта спробуйте підійматися сходами. Хоча ця невелика зміна може здаватися незначною, з часом вона почне накопичуватися і вплине на вашу загальну фізичну активність.

Прогулюйтеся під час обідньої перерви

Ми всі іноді сидимо за столом або на дивані, гортаючи телефон під час обіду. Якщо погода дозволяє, замість цього вирушіть на прогулянку, щоб відновити сили та підбадьоритися на другу половину дня.

Забудьте про машину

Це простий спосіб збільшити щоденну кількість кроків. Окрім очевидної користі для здоров'я, ви також заощадите гроші на бензині та зробите свій внесок у захист навколишнього середовища.

Виходьте раніше

Якщо ви маєте час, зійдіть з автобуса чи метро на кілька зупинок раніше та пройдіть решту шляху пішки. Ви відкриєте для себе нові пам’ятки та побачите, що ранкова зарядка очищає думки перед робочим днем

Будь-яке збільшення щоденних кроків, навіть якщо не досягти цілі в 10 000, може позитивно вплинути на ваше загальне здоров'я та самопочуття. Поступове поліпшення з часом є набагато ефективнішим, ніж надмірні зусилля та виснаження.

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