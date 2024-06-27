Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня приймати теплий душ

Століттями вода використовувалася для лікування або поліпшення різних захворювань. Така техніка, відома як гідротерапія, вона передбачає використання води різної температури для досягнення бажаних результатів.

Гарячий душ або душ із температурою води вище 20 градусів - це те, до чого більшість із нас звикли. Нам всім знайоме це підбадьорливе відчуття після такого душу, який допомагає пробудитись вранці, але чи є від нього якась реальна користь для здоров’я.

На сторінці Healthy To Me вийшло нове відео присвячене впливу теплого душу на наш організм.

Підвищиться лібідо

Гарячий душ посилює кровообіг у генітальній області, що може допомогти підвищити лібідо.

Поліпшиться здоров'я шкіри

Гаряча вода відкриває пори та допомагає ефективніше очищати шкіру від бруду, жиру та бактерій. Це може запобігти акне та іншим захворюванням шкіри та сприяти кращому кольору обличчя. Завдяки відкритим порам будуть краще вбиратися у шкіру різні доглядові засоби.

Зменшиться напруження

Тепло розслабляє м’язи тіла та розум. Це може знизити рівень гормону стресу кортизолу, завдяки чому ви почуватиметеся більш розслабленим після кожного душу. Покращений кровотік може допомогти заспокоїти втомлені м’язи та заціпенілі суглоби. Завдяки гарячій воді до них збільшується приплив крові, що сприяє їх гнучкості.

Покращиться сон

Оскільки підйом і спад температури тіла, викликаний гарячим душем, може сприяти глибшому і спокійному сну, рекомендується приймати гарячий душ перед сном як спосіб краще виспатися. Логіка цієї рекомендації полягає в тому, що температура тіла підвищується, а потім повільно знижується, залишаючи відчуття сонливості.

Покращиться робота серця

Гарячий душ може покращити кровообіг і серцево-судинну систему. Гаряча вода розширює кровоносні судини, завдяки чому кров циркулює вільніше. Гідротерапія гарячою водою покращує кровообіг у людей, які страждають від хронічної серцевої недостатності.

Суть полягає в тому, що прийняття гарячого душу має свої плюси та мінуси, про які ви повинні пам’ятати. Хоча багато хто вважає, що щоденна гаряча ванна може висушити шкіру, є способи уникнути цього. Наприклад, ви можете використовувати зволожувальні креми, гелі та олії.

До речі, вода має бути лише на кілька градусів теплішою за температуру вашого тіла.

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