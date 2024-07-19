Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти чорний шоколад

Однією з найбільш відчутних переваг у споживанні темного шоколаду є те, що він не викликає такої сильної тяги до цукру, як молочний шоколад або печиво.

На сторінці Clip Guide вийшла цікава інформація про те, що станеться з нашим організмом, якщо кожного дня їсти шоколад.

Шоколад виготовляють із насіння какао-дерева. Відсоток показує скільки чистого какао у шоколаді, все інше, такі речовини як цукор, молочні продукти та різні ароматизатори. Молочний шоколад містить близько 10% - 20% чистого какао, а в шоколадних цукерках вищого класу – до 40%. Решта – цукор, молочні продукти та інші інгредієнти.

Чому варто їсти чорний шоколад:

Чудове джерело різноманітних антиоксидантів. Чорний шоколад містить кілька сполук, які володіють антиоксидантними властивостями, такими як флавоноли та поліфеноли. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали та запобігають окисному стресу. Окислювальний стрес сприяє природному процесу старіння. З часом його наслідки можуть сприяти розвитку різноманітних захворювань, таких як: хвороба серця, діабет, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, рак і захворювання очей.

Містить клітковину, залізо, магній, мідь, марганець, калій, фосфор, цинк і селен;

Покращує настрій і знижує ризик депресії;

Може знизити артеріальний тиск і покращити кровообіг. Флавоноли в чорному шоколаді стимулюють вироблення оксиду азоту в організмі. Оксид азоту викликає розширення кровоносних судин, що покращує кровотік і знижує артеріальний тиск. Цілющий вплив темного шоколаду на артеріальний тиск може бути більш значним у людей похилого віку та тих, хто має вищий ризик серцево-судинних захворювань, на відміну від молодих здорових людей. Біоактивні сполуки в какао можуть покращити кровообіг в артеріях і спричинити невелике, але значуще зниження артеріального тиску;

Має гарний вплив на вашу шкіру. Флавоноли можуть захистити від сонячних променів, покращити приплив крові до шкіри та підвищити щільність шкіри та зволоження. Мінімальна еритемна доза – це мінімальна кількість ультрафіолетових променів, необхідна для почервоніння шкіри через 24 години після опромінення. Вона може збільшитися і навіть подвоїтися після споживання темного шоколаду або какао з високим вмістом флавонолу протягом 12 тижнів;

Може покращити роботу мозку, покращуючи приплив крові до нього. Вживання чорного шоколаду може покращити роботу мозку та допомогти запобігти нейродегенеративним станам, таким як хвороба Альцгеймера та Паркінсона. Флавоноли, присутні в темному шоколаді, можуть посилити нейропластичність, тобто здатність мозку реорганізовуватися, особливо у відповідь на травми та хвороби. Також шоколад може допомогти протидіяти наслідкам вікової втрати пам’яті;

Протизапальна дія. Запалення є частиною природної імунної відповіді організму на мікроби та інші шкідливі речовини. Однак хронічне запалення може пошкодити клітини та тканини та збільшити ризик деяких захворювань, включаючи діабет 2 типу, артрит і деякі типи раку. Чорний шоколад містить сполуки з протизапальними властивостями, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі.

Попри те, що темний шоколад містить корисні антиоксиданти та мінерали, він також зазвичай містить багато цукру та жиру, що робить його дуже калорійним продуктом. Тож його надмірне споживання не буде корисним для вашого здоров'я.

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