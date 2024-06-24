Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти хліб

У той час як хліб - основний харчовий продукт багатьох людей, завдяки поширенню дієт з низьким вмістом вуглеводів хліб перетворився з основного домашнього продукту на суперечливу тему для дискусій.

Хліб може бути чудовим джерелом фолієвої кислоти, клітковини, заліза, вітамінів групи B та інш. Однак споживання лише хліба може мати деякі негативні наслідки, про які слід знати.

На сторінці Healthy To Me вийшло нове відео у якому розповідається про те, що буде з нашим організмом, якщо кожного дня споживати хліб.

Ви наберете вагу

Якщо хліб, який ви їсте, містить багато калорій і простих вуглеводів, це може призвести до неочікуваного збільшення ваги. Білий хліб, зокрема, дуже рафінований і в більшості випадків містить значну кількість доданого цукру. Вживання лише двох скибочок білого хліба або еквівалента 120 г на день може підвищити ризик збільшення ваги та ожиріння на 40%.

Проблеми з серцем

Надмірне споживання глютену та здобного хліба викликає звикання і може закупорити артерії та збільшити ризик серцевих проблем. Споживання великої кількості хліба призводить до підвищення холестерину, якого існує два типи: ліпопротеїни високої щільності, він же "хороший" холестерин, і ліпопротеїни низької щільності, він же "поганий" холестерин. Останній може звузити ваші кровоносні судини та призвести до серцевих захворювань.

Збільшиться ризик діабету

Багети, які ви знайдете в супермаркетах, виготовлені з вишуканих сортів борошна, які мають високий глікемічний індекс і можуть спричиняти стрибки рівня цукру в крові. Коли ви вживаєте вуглеводну їжу, травна система розщеплює цю їжу на цукор, який потім потрапляє в кров. Коли рівень цукру в крові підвищується, організм виділяє інсулін, щоб клітини могли поглинати цукор для отримання енергії або її накопичення.

У вас будуть проблеми з травленням

Хліб, виготовлений з очищеного борошна та добавок, може не мати клітковини та важко перетравлюватися. Це може призвести до здуття живота та запорів. Хоча хліб може забезпечити вас швидкою енергією коштом вуглеводів, без здорового жиру, джерела білка або з високим вмістом клітковини для більш тривалого відчуття ситості та тривалої енергії, незабаром ви відчуєте неминучий збій, через який почуватиметеся млявим. Оброблені харчові продукти, такі як хліб, містять багато інгредієнтів, включаючи лактозу та фруктозу, які можуть викликати газоутворення. Отже, чим більше ви їсте хліба, тим бурхливішим може стати ваш шлунок.

Підвищення артеріального тиску

Деякі види хліба можуть містити високий рівень солі, що сприяє надмірному споживанню натрію та посиленню проблем зі здоров’ям серця. Хлібобулочні вироби є одним з основних джерел щоденного споживання натрію, що пов’язано з підвищеним артеріальним тиском. Якщо високий кров’яний тиск не лікувати, він може призвести до ряду проблем, таких як серцеві напади, інсульти, серцева недостатність, захворювання нирок або ниркова недостатність, втрата зору, сексуальна дисфункція, стенокардія та захворювання периферичних артерій, які можуть спричинити звуження артерій у ваших ногах, руках та голові.

Поради:

Натомість обирайте продукти із цільного борошна, які містить менше добавок і більше клітковини. Цілозерновий хліб, зокрема, є чудовим джерелом клітковини та інших поживних речовин.

І все ж це не означає, що від хліба варто триматися якомога далі, адже його помірне споживання може бути частиною здорового харчування.

До речі, нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти яблука".

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