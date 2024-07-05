Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти кавун

Ніщо так не смакує літом, як хрусткий та соковитий шматок кавуна, що освіжає, а чи замислювались ви коли-небудь що до його користі для організму.

Кавун є хорошим джерелом антиоксидантів і поживних речовин. Окрім підтримки зволоження, він також може сприяти багатьом аспектам здоров’я, включаючи здоров’я серця, і запобігати певним захворюванням.

На сторінці Health knowledge3 вийшло нове відео у якому розповідається про те, що буде з нашим організмом, якщо кожного дня їсти кавун.

Втамовує спрагу

На 90% кавун складається з води, отже скуштувавши скибочку кавуна ви ніби вип’єте смачної прохолодної води. Більшість дорослих п’ють недостатньо води та гідратація особливо важлива влітку, коли температура підвищується і ви можете втратити рідину через потовиділення.

Допомагає скинути вагу

Завдяки багатому вмісту клітковини він здатний дати вам відчуття ситості без важкого шлунку. Це ідеальний варіант, коли ви відчуваєте голод протягом усього дня. У ньому мало калорій і багато поживних речовин, e тому числі вітамін С і калій. Кавун чудовий, коли справа доходить до основних поживних речовин. Він містить близько 15% щоденної норми вітаміну С, а також велику кількість інших вітамінів і мінералів, необхідних вашому організму для оптимального функціонування, таких як калій і вітаміни А і В6.

Підвищує імунну систему

Кавун також багатий калієм, який знижує артеріальний тиск і підтримує функціонування нервів, і вітаміном B6, який допомагає організму розщеплювати білки, які ви їсте, а також підвищує імунну систему та функцію нервів. Але це також хороше джерело кількох поживних речовин, які є особливо важливими для цієї місії, включаючи вітаміни А та С та амінокислоту L-цитрулін,

Покращує вигляд вашої шкіри

Вітамін С у кавуні допомагає вашому організму виробляти колаген, який підтримує вашу імунну систему, здоров’я ваших клітин і вашу здатність загоюватися від травм. Колаген надає міцності та еластичності вашій шкірі та допомагає замінити мертві клітини шкіри. Це означає, що вживання кавуна може покращити вашу шкіру та уповільнити вікові наслідки.

Допомагає розслабитися

Але це ще не все, якщо вам потрібно розслабитися після напруженого дня, кавун також може допомогти. Він містить магній, який є важливим мінералом, який допомагає заспокоїти нерви, полегшити головний біль і допомогти вам краще спати вночі.

Має позитивний вплив на м'язи

Користь кавуна та кавунового соку може полягати в тому, що вони допомагають вашому тілу відновитися та почуватися краще після тренувань. Це може бути завдяки цитруліну, який допомагає виробляти оксид азоту для покращення кровотоку та роботи м’язів. Цитрулін також виводить аміак з організму. Це зменшує кількість речовини під назвою лактат, яка накопичується у вашому тілі під час тренувань і може призвести до болю в м’язах.

Ви можете сміливо їсти дві порції кавуна щодня, але не варто сідати на кавунову дієту, яка включає лише один кавун. Якщо споживати один лише кавун, ви позбавляєте своє тіло інших поживних речовин, необхідних для нормального функціонування.

До речі, нещодавно ми писали про "Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед".

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