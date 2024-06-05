Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти курку

З курки можна багато чого приготувати. Це протеїн, який підходить для будь-яких страв, починаючи від салатів і супів, до запіканок. Але чи справді курка така корисна для нашого організму?

Курка є універсальним джерелом білка та багата поживними речовинами, такими як селен, фосфор і ніацин (вітамін B3). Курка — це високоякісне джерело білка, яке містить усі необхідні амінокислоти, необхідні для створення важливих білків. Вони виконують широкий спектр основних функцій у нашому організмі, включно з виробництвом гормонів та імунних клітин і сприяють росту м’язів.

Але холестерин, канцерогени, хвороботворні мікроорганізми та навіть фекалії, що містяться в курячому м’ясі, збільшують ризик серцевих захворювань, раку молочної залози та простати, інфекцій сечовивідних шляхів і харчових захворювань.

На сторінці Healthy To Me вийшло цікаве інформаційне відео присвячене впливу курки на наш організм, якщо вживати її кожен день.

Проблеми з нирками

Якщо ви їсте занадто багато курки, ви поглинаєте занадто багато білка. У довгостроковій перспективі це матиме негативний вплив на ваше тіло та збільшить ризик проблем з нирками. Кількість жиру в генетично модифікованих курчатах-бройлерах, вирощених на фабричних фермах, зросла, можливо, у п’ять-десять разів, ніж століття тому.

Харчова інфекція

Якщо ви не приготуєте курку належним чином, ви піддастеся впливу шкідливих бактерій, таких як сальмонела та кампілобактеріоз. Курка може бути носієм зоонозних захворювань, таких як пташиний грип, а також сприяти резистентності до антимікробних препаратів, оскільки птахівництво значною мірою залежить від антибіотиків для лікування та профілактики захворювань птахів. Сальмонела є другою за поширеністю причиною захворювань харчового походження, які можуть викликати діарею, лихоманку та спазми в животі. Кишкова паличка, знайдена в курячому калі, може бути основною причиною інфекцій сечовивідних шляхів. Дуже часто на забій та конвеєр птахи потрапляють з каловими масами у середині себе і якщо на шкірі їх не видно, то це не означає, що курка чиста. Якщо така курка потрапить в резервуар з водою та іншими тушками, всі вони будуть заражені мікробами.

Вплив добавок і гормонів

Деякі кури можуть бути оброблені спеціальними добавками для покращення їх кольору або терміну зберігання. Попри те, що це заборонено в багатьох країнах, деяких курей, можливо, годували гормонами росту. Звичайно, деякі канцерогени природним чином містяться в курчаті, але багато з них пов'язують з виникненням раку молочної залози, простати та іншими видами раку.

Вплив антибіотиків

Багато курей походять з інтенсивних ферм, де їм регулярно вводять антибіотики. Вживаючи занадто багато курки, ви збільшуєте вплив цих речовин на свій організм і можете захворіти. Надмірне та неправильне використання антибіотиків у тварин сприяє зростанню загрози стійких до антибіотиків інфекцій, які можуть поширюватися на людей

Втрата необхідних поживні речовини

Вживаючи надто багато курятини, ви ризикуєте втратити інші необхідні поживні речовини з різних джерел їжі. Хоча курка може бути універсальним і зручним білком для приготування страв, якщо ваше харчування не має різноманітного білкового профілю, ви втрачаєте деякі ключові поживні речовини, включно з основними жирами, такими як Омега-3. Наприклад, оскільки куряча грудка без шкіри містить дуже мало жиру, споживання її щодня може призвести до нестачі необхідних жирів у вашому раціоні. Інші джерела білка — як тваринного, так і рослинного походження — забезпечують безліч інших поживних речовин у раціоні, тому важливо прагнути до різноманітності

Отже, не треба впадати у крайнощі та споживати лише курку. І варто пам'ятати, що без належної обробки курка може стати джерелом хвороб харчового походження, стійкості до антибіотиків, зоонозних захворювань та інших хронічних захворювань.

До речі, нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти яблука".

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