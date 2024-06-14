Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти рис

Рис є основним харчовим продуктом для більш ніж половини населення світу і його регулярно споживають люди по всій планеті.

Рис - гарне джерело магнію, фосфору, марганцю та інших корисних мінералів. Вважається, що білий рис не є здоровим варіантом. Він проходить високу обробку та позбавлений оболонки (твердого захисного покриття), висівок (зовнішнього шару) і зародка (багатого поживними речовинами). Водночас з коричневого рису видалена лише оболонка. З цієї причини білому рису не вистачає багатьох вітамінів і мінералів, які присутні в коричневому. Однак є деякі випадки, коли білий рис – найкращий варіант.

На сторінці Healthy To Me вийшло відео присвячене впливу рису на організм людини, якщо його споживати кожен день.

Ви отримаєте заряд енергії

Рис є чудовим джерелом вуглеводів, це основне паливо для нашої енергії. Регулярне вживання рису забезпечить вас постійною енергією та допоможе почуватися динамічно протягом дня. Дієтичні рекомендації свідчать, що вуглеводи повинні складати приблизно від 40% до 65% ваших щоденних калорій. Оскільки білий рис є простим вуглеводом, він може призвести до швидшого припливу енергії, ніж коричневий, який є складним вуглеводом і має нижчий глікемічний індекс. Якщо ви хочете уникнути енергетичного дефіциту, рекомендується їсти коричневий рис, який дає більш стійку енергію та не викликає стрибків, а потім падіння рівня цукру в крові, як от білий рис.

Ви будете менше хворіти

Рис є джерелом селену, мінералу з антиоксидантними властивостями. Ці антиоксиданти зміцнюють вашу імунну систему, роблячи вас менш сприйнятливим до звичайних інфекцій та інших захворювань. У всьому світі рис вважається одним із найменш алергенних продуктів, що робить його ідеальним здоровим вибором для людей, чутливих до харчової алергії та інфекцій. Рис багатий вітамінами, мінералами та амінокислотами, які зміцнюють здоров’я та допомагають контролювати вагу.

Покращиться ваше травлення

Рис, особливо коричневий, багатий клітковиною. Ці волокна допомагають полегшити травлення та запобігають запорам, сприяючи регулярній роботі кишківника. Але оброблені зерна білого рису, містять менше клітковини, тому людям, які страждають від запорів, краще зменшити його споживання. У рисі також дуже мало жиру, що ідеально підходить для полегшення травлення. Вживання легкозасвоюваних вуглеводів може бути корисним, якщо у вас з’явився дискомфорт у шлунку через хвилювання або стрес, якщо ви відновлюєтеся після хвороби, або до чи після тренування. Природно, ні білий рис, ні цілозерновий коричневий не містять глютену, отже є ідеальним продуктом для тих, хто дотримується діабетичної дієти.

Будівництво м’язів

Рис є джерелом білка, який може сприяти зростанню та відновленню м’язової тканини. Науково доведено, що рис є чудовим джерелом амінокислот, які необхідні для будівництва білка. Амінокислоти відіграють ключову роль у життєдіяльності організму людини. Ці кислоти необхідні для синтезу білків, гормонів і ферментів.

Нормалізується кровоносна система

Коричневий рис містить низьку кількість натрію та багатий калієм, що корисно для тих, хто прагне контролювати свій артеріальний тиск. Коричневий рис вважається цільним зерном і дослідження підтверджують зв’язок між цільнозерновою дієтою та зниженням ризику серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку. Якщо ви страждаєте від анемії або іншого дефіциту заліза, щоденне споживання рису може допомогти покращити стан вашого здоров’я. Фактично, як білий, так і коричневий рис містять достатню кількість заліза та фолієвої кислоти, які необхідні для функціонування людського організму.

Щоб насолоджуватися рисом, зберігаючи свою енергію та стабільний рівень цукру в крові, пам’ятайте про розмір порції та поєднуйте його з інгредієнтами, які містять білок і жир. Здоров’я — це набагато більше, ніж просто калорії та поживні речовини, це також радість і насолода від їжі.

Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед"

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