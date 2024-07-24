Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти сир

Дізнайтеся, як цей молочний продукт може вплинути на ваше здоров’я як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Сир - чудове джерело білка та кальцію, але він містить багато насичених жирів і солі. Це означає, що його надмірне вживання може призвести до високого рівня холестерину та артеріального тиску, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань. На сторінці Healthy To Me розповіли, що станеться з нашим організмом, якщо ми кожного дня почнемо їсти сир.

Серце

Багато сирів мають високий вміст насичених жирів, які можуть збільшити ризик серцевих захворювань і підвищити рівень холестерину. Отже, тут діє правило, "Що занадто — то не здраво" і якщо споживати сир в розумній кількості, впливу на серцево-судинну систему організму він не матиме.

Вага

Через високу калорійність, споживаючи велику кількість сиру, ви можете легко набрати зайву вагу, адже сир є концентрованим джерелом калорій. Водночас сир може допомогти контролювати вагу, бо може знизити апетит більше, ніж інші молочні продукти.

Травлення

У деяких людей, особливо тих, хто страждає лактозною непереносимістю, вживання сиру може призвести до здуття живота, газів та інших проблем з травленням. Гарна новина, що сир містить значно менше лактози, ніж молоко та йогурт. Тверді витримані сири мають найменший вміст лактози та, як правило, добре переносяться в невеликих кількостях. Серед сирів з найнижчим вмістом лактози, які зазвичай добре переносяться, можна відзначити пармезан, швейцарський, блакитний сир, гауда, чедер, брі, камамбер та едам. Сири з вищим вмістом лактози, такі як рикота та вершковий сир, можуть не підходити людям з непереносимістю лактози.

Кров'яний тиск

Деякі сири містять високий рівень натрію. Його надмірне споживання може підвищити артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань. З погляду безпеки харчових продуктів, натрій додається до сиру, щоб мінімізувати розвиток бактерій і грибків, які можуть спричинити псування. Натрій також посилює смак сиру, роблячи його більш пікантним і ситним. Однак високе споживання натрію може негативно вплинути на ваше здоров’я, особливо на серце. Деякі сири, зокрема чедер, моцарела та швейцарський, часто містять менше натрію, ніж інші. Однак навіть у межах одного сорту вміст натрію може відрізнятися від бренду до бренду.

Якщо у вас немає алергії на молочний білок, насолоджуватися сиром щодня, ймовірно, добре, і це може принести потенційну користь для здоров’я, якщо споживати його в помірних кількостях.

Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед"

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