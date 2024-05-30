Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти яблука

Яблука не тільки смачні самі по собі або у стравах, вони ще й приносять надзвичайну користь нашому організму. Яблуко середнього розміру є хорошим джерелом клітковини, її в ньому міститься приблизно 4,8 грама. Також воно є гарним джерелом вітаміну С та невеликої кількості інших вітамінів і мінералів.

На сторінці Healthy To Me з’явилось відео присвячене користі яблук для організму, якщо вживати їх щодня.

Ви станете менше хворіти

Знаєте приказку: "Хто яблуко раз на день з'їдає, хвороби та лікаря не знає". Яблуко є чудовим джерелом вітамінів і антиоксидантів, які допомагають зміцнити вашу імунну систему та захистити клітини від окисного пошкодження.

Покращують травлення

Яблука багаті клітковиною, яка сприяє хорошій роботі кишківника та допомагає регулювати травлення. Вони містять пектин, тип клітковини, який діє як пребіотик у вашому кишковому мікробіомі та кверцетин, що зупиняє ріст шкідливих мікробів. Оскільки харчові волокна не перетравлюються, пектин досягає товстої кишки неушкодженим, сприяючи росту корисних бактерій. А здоровий кишківник часто є ключем до кращого здоров’я.

Природна клітковина для апетиту

Клітковина в яблуках змушує вас відчувати ситість, що може допомогти контролювати апетит і уникати перекусів, тож ви зменшите ймовірність набору ваги. Клітковина допомагає уповільнити травлення, тому ви довше відчуваєте ситість.

Здорове серце

Антиоксиданти в яблуках можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину в організмі та поліпшити здоров’я серця. Це може бути пов’язано з наявністю в яблуках флавоноїдів, які зменшують запалення та захищають здоров’я серця. Яблука також багаті розчинною клітковиною, яка може допомогти знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, обидва з яких є факторами ризику серцево-судинних захворювань.

Підтримка здоров'я мозку

Регулярне споживання яблук покращує когнітивні функції та знижує ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Вживання яблук може допомогти зменшити окислювальні процеси, запобігти занепаду розуму та уповільнити ознаки старіння.

Яблука містять лише приблизно 60 калорій кожне, що дає вам велику поживну користь для кількості калорій. Ви отримуєте найбільшу користь для здоров’я від яблук, коли їсте їх цілими, сирими та неочищеними. Сік, сидр і яблучне пюре не такі корисні, тому що варіння та обробка яблук видаляють цінні поживні речовини.

Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня споживати оливкову олію"

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