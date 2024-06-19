Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня жувати гумку

Є звички, про які ви не замислюєтеся, як-от чистити зуби, збирати волосся у хвіст або бігти у ванної кімнати перед тим, як вийти з дому. Жувати гумку можна віднести до однієї з таких.

Жувальна гумка складається з гумової основи, підсолоджувачів, ароматизаторів і барвників. Вона виготовляється з вищої гумовою основи, що надає їй більшої еластичності, тож ви можете надувати бульбашки розміром зі своє обличчя. Підсолоджувач у гумці може бути штучним або звичайним цукром.

На сторінці Healthy To Me вийшло нове відео у якому розповідається про те, що станеться з організмом, якщо кожного дня використовувати жувальну гумку. Деякі факти можуть вас навіть здивувати.

Ви контролюєте свою вагу

Жувальна гумка може допомогти контролювати вашу тягу до перекусів. Насичений смак і процес жування надсилають сигнали у мозок, які допомагають придушити апетит. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу м’яті, кориці чи фруктам, гумка забезпечує приємний солодкий смак. Тож коли хочеться солодкого, щоб не тягнутись до цукерок, жуйка може стати альтернативою та замінити солодощі з високим вмістом цукру. Як не дивно, деяким людям це може допомогти у регулюванні апетиту, а деякі дослідження показують, що при ожирінні, це допомогло людям скинути декілька зайвих кілограмів.

Ви знизите рівень стресу

Активне жування має заспокійливу дію на мозок і може знизити рівень стресу. Деякі навіть кажуть, що це допомагає їм зберігати спокій у стресових ситуаціях. Хоча кожен може відчувати тривогу та стрес по-різному, деякі речі, як-от фізична активність і сон, можуть допомогти вам розслабитися. Жувальна гумка - ще одна альтернатива.

Ви покращите свою концентрацію

Дослідження показують, що процес жування збільшує приплив крові до мозку, що може покращити концентрацію та фокусування. Дослідження виявили, що жування жуйки під час виконання завдань може покращити різні аспекти роботи мозку, включаючи пильність, пам’ять, розуміння та прийняття рішень.

Ви покращите травлення

Це може бути несподіванкою, але жування жуйки після їжі може сприяти кращому травленню, врівноважуючи рівень шлункової кислоти.

Ви покращите пам'ять

Дослідження показали, що жувальна гумка справді може допомогти покращити функцію пам’яті. Вона стимулює мозкову діяльність для підвищення пильності та концентрації. Фахівці до кінця не розуміють, як гумка покращує пам'ять, проте одна з теорій полягає в тому, що поліпшення пов’язано з посиленням кровотоку в мозок, спричиненим жуванням. Доведено, що користь жувальної гумки для пам’яті зберігається лише під час її жування.

Зверніть увагу, що постійне жування в будь-який час доби може викликати біль у щелепі, головний біль, діарею та карієс. Слід уникати регулярності та це не повинно переходити у погану звичку. Одна гумка на день може дійсно бути корисною. Оберіть варіант без цукру і насолоджуйтеся.

До речі, нещодавно ми писали, "Що буде з організмом, якщо кожного ранку пити каву".

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