Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного ранку випивати склянку апельсинового соку

Коли йдеться про ідеальний сніданок, апельсиновий сік часто вважається класичним доповненням до омлету та пластівців, проте чи так воно насправді?

Цей яскравий напій, багатий антиоксидантами та протизапальними властивостями, може бути корисним, але його надмірне споживання спричинить серйозні проблеми зі здоров'ям. На сторінці Healthy To Me розповіли про вплив апельсинового соку на організм людини, якщо випивати склянку щоранку.

Ви наберете вагу

Фруктові соки, які ви побачите в супермаркетах, перенасичені цукром, це неприродно. Такий його рівень швидко абсорбується організмом, сприяючи появі жиру та збільшенню ваги. На відміну від цілих фруктів, в апельсинах немає достатньо кількості клітковини, що може призвести до збільшення ваги. Він багатий калоріями, здоровими жирами та білком, які можуть спричинити стрибок і падіння рівня цукру в крові, що призведе до збільшення ваги.

У вас підвищиться цукор у крові

Сік промислового виробництва має у складі стільки ж цукру, як і Coca-Cola. Багато апельсинових соків містять велику кількість доданого цукру, що може призвести до стрибків його рівня в крові. Неконтрольоване споживання апельсинового соку може підвищити ризик появи діабету 2 типу. З часом стрибки рівня цукру в крові можуть призвести до таких небезпечних станів, як хвороби серця і нирок, навіть у людей без діабету.

У вас виникнуть проблеми з травленням

Травневій системі складно впоратися з фруктозою, яка міститься в апельсиновому соку, особливо якщо ви випили склянку з ним на порожній шлунок. Це може порушити мікробіоту кишківника, призвівши до здуття живота і проблем з травленням.

Ваш організм закислиться

Кислота з соку може викликати подразнення в шлунку, а згодом печію.

У вас може знизитися артеріальний тиск

Надмірне вживання апельсинового соку може призвести до зниження артеріального тиску. Люди з надмірною вагою більш сприятливі до цього побічного ефекту, ніж інші.

Отже, замість того, щоб споживати магазинний сік, краще з'їсти цілий фрукт або вичавити з нього сік самостійно.

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