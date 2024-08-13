Цікавий факт: що руки скажуть про ваше здоров’я

На сторінці Healthy To Me розповіли про те, що ваші руки можуть "розповісти" багато про ваше здоров'я і можливі медичні проблеми. Від зміни кольору шкіри до текстури та форми нігтів, різні аспекти стану ваших рук можуть відображати загальний стан організму.

Якщо у вас тремтять руки, це може бути ознакою різних станів або проблем, наприклад:

Надмірного вживання кофеїну або алкоголю. Це може бути результатом збудження нервової системи або зневоднення організму. Розладу нервової системи. Тремор може бути симптомом розладів нервової системи, таких як хвороба Паркінсона або інші неврологічні порушення. У таких випадках він часто супроводжується іншими симптомами, такими як м'язова ригідність або порушення координації. Гіпертиреоз (збільшене вироблення гормонів щитоподібною залозою). Якщо ваша щитоподібна залоза виробляє занадто багато гормонів, це може викликати тремор рук. Інші симптоми можуть включати пришвидшений пульс, незвичайну втрату ваги та підвищену пітливість.

Ламкі нігті можуть бути ознакою недостатності цинку в організмі. Цинк є важливим мікроелементом, який впливає на здоров'я нігтів, шкіри та волосся. Недостатній рівень цинку може викликати кілька проблем з нігтями:

Ламкість нігтів. Вони можуть ставати тонкими, легко розшаровуватися і погано тримати форму. Білі плями на нігтях. Ці плями часто з'являються внаслідок порушення нормального росту і розвитку нігтьової пластини. Повільний ріст нігтів.

Сухі руки можуть бути ознакою проблем зі щитоподібною залозою. Знижена робота щитоподібної залози може спричинити сухість шкіри. У такому випадку додайте до свого раціону жирну рибу, насіння та горіхи, щоб підтримати здоров’я та покращити стан шкіри.

Якщо ваші долоні червоніють, це може бути ознакою проблем з печінкою. Цей симптом може вказувати на різні захворювання печінки, такі як цироз або гепатит. Червоні долоні, ще називають "печінковими долонями", адже цей симптом часто пов'язаний з порушеннями функції печінки. У такому випадку вам необхідне збалансоване харчування та контроль споживання алкоголю.

Якщо ви відчуваєте поколювання або оніміння в руках, це може бути ознакою діабету. Такі симптоми часто виникають через ураження нервів, викликане високим рівнем цукру в крові. Це ураження, відоме як діабетична невропатія, може впливати на кінцівки та спричиняти такі відчуття, як поколювання, оніміння або біль.

Якщо вас турбує якийсь з вищеперерахованих симптомів краще звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням.

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