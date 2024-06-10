Цікавий факт: що відбувається з організмом, якщо кожного ранку випивати склянку теплої води

Вживання теплої води може не тільки допомогти у зниженні ваги, але водночас може поліпшити швидкість обміну речовин і знизити ризик хронічних захворювань.

Склянка теплої води вранці може "пробудити" вашу травну систему, а це сприятиме виведенню токсинів і надасть вам відчуття бадьорості.

Сьогодні у нас є широкий вибір напоїв, включаючи газовані напої, чай, каву, молоко, квас тощо. Однак чи знаєте ви, що "тепла вода", на перший погляд, звичайний напій, який ми часто ігноруємо, насправді має численні переваги для здоров’я. Саме про це йдеться у відео каналу Healthy To Me.

Ваші органи очищатимуться від токсинів

Гаряча вода стимулює лімфатичну систему та допомагає виводити токсини з організму. Ви спалите більше шкідливих жирів. Вживання гарячої води може тимчасово прискорити ваш метаболізм, що сприяє спалюванню жиру. Вживання більшої кількості води може допомогти захистити нирки, одночасно розбавляючи відходи в крові.

Ви позбудетесь головного болю

Вживання гарячої води може допомогти полегшити головний біль, спричинений зневодненням або м’язовою напругою. Гаряча вода сприяє кровообігу та розслаблює м'язи. Вона є судинорозширювальним засобом, а це може знизити артеріальний тиск і ризик серцевих захворювань. Недостатня кількість води, гарячої чи холодної, може мати негативний вплив на роботу вашої нервової системи, що зрештою впливає на настрій і роботу мозку.

У вас покращиться травлення

Гаряча вода стимулює активність травних ферментів, полегшуючи травлення та засвоєння поживних речовин. Хронічне зневоднення може викликати відповідний хронічний закреп. Закреп і біль у шлунку зазвичай викликані відходами, які застрягли в кишківнику через проблеми з травленням. І в багатьох випадках закреп викликаний зневодненням. Вживання гарячої води допомагає зволожувати та виводити токсини, одночасно діючи як природне змащення в органах травної системи.

Ви отримаєте антивіковий ефект

Гаряча вода допомагає вивести токсини зі шкіри, сприяючи омолодженню та сяйливому вигляду. Може покращитись еластичність шкіри та зменшаться її недоліки. Коли вода досить гаряча, це може підвищити температуру тіла людини, що своєю чергою спричинить потовиділення, а воно виведе токсини та допоможе очистити пори.

Рекомендується пити теплу воду помірної температури та не робити її занадто гарячою. Дуже гаряча вода може бути шкідливою для тканин у роті та стравоході. Закип’ятивши воду, дайте їй трохи охолонути, перш ніж пити.

Уникайте пити теплу воду відразу після тренування, оскільки в цей час температура тіла вже висока.

Спробуйте розпочати свій день зі склянки кип’яченої води. Якщо ви не любитель чаю чи кави, спробуйте гарячу воду з лимоном. Якщо смак теплої води вам не подобається, додайте в напій шматочок цитрусових, як-от лимон або лайм, перед тим, як випити його.

До речі, нещодавно ми писали, "Що буде з організмом, якщо кожного ранку пити каву".

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