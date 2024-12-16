Цистит та його ускладнення: в чому небезпека самолікування та що робити в екстрених ситуаціях

Кожна друга жінка звертається до лікаря через цистит. Часто вже після спроб самолікування та неодноразового приймання антибіотиків. В результаті вони мають високу резистентність до препаратів і хронічну патологію.

Як не пропустити цистит та запобігти розвитку ускладнень, розповідає урологиня столичної клініки “Оксфорд Медікал” Дар’я Лебедь.

Що таке цистит

Циститом називають симптоми, які проявляються болісним і частим сечовипусканням. Найпоширеніші види:

гострий, іноді з домішками крові, що виникає внаслідок перемерзання та наявності імунодефіциту;

посткоїтальний, тобто після статевого акту.

Захворювання характеризується запаленням сечового міхура через бактеріальну чи грибкову інфекцію.

Неочевидні симптоми або ті, що свідчать про інші проблеми

У разі циститу важливо не пропустити симптом, який плутають з іншими захворюваннями: тягучий тупий біль над лоном без частого й болісного сечовипускання. Жінки зазвичай не звертають на нього уваги, бо знають, що в них, наприклад, міома матки або кіста яєчника. Проте ігнорування цього стану призводить до висхідного пієлонефриту, тоді вже до лікаря потрапляють з температурою 40.

А от часті походи до туалету вночі необов’язково свідчать про цистит. Одним із варіантів, звісно, є дебют цього захворювання. Але іншими причинами є:

проблеми із серцево-судинною системою. Коли в людини варикозне розширення вен, пролапс або стеноз клапанів серця, його насосна функція слабша, через що вдень виникають набряки на ногах. Однак вночі у горизонтальній позиції венозне повернення крові збільшується, починається краща фільтрація нирок, відповідно набряки сходять, і рідині потрібно кудись діватися. Ось і причина частого сечовипускання;

недотримання режиму пиття: надмір води ввечері.

Багато жінок вважають циститом прояви нейрогенного сечового міхура за гіперактивним типом. Тоді відчувається імперативний поклик до частого сечовипускання, водночас порції сечі мізерні, менші за 50 мл. Проте вгамувати цей потяг неможливо. Причина – в особливій будові нервової системи, коли порушено механізм передавання імпульсу з мозку через спинний мозок до сечового міхура. Доки дівчина молода, тонус м’язів тазового дна допомагає втримувати сечовий міхур, але після пологів чи з віком вони слабнуть і жінка потерпає від нетримання сечі. У цьому разі проводиться комплексне обстеження з виключенням запального процесу. Терапія може бути комбінованою, наприклад, робляться ін'єкції ботоксу в певні зони сечового міхура або призначається консервативна терапія з препаратів місцевої та центральної дії.

Інколи після хронічних циститів, які мали інфекційний агент, вже за стерильної сечі жінка продовжує відчувати дискомфорт, що схожий на прояви циститу. Це можуть бути проблеми із хребтом поперекового чи крижового відділу, з іншими органами малого таза або лейкоплакія сечового міхура, коли клітини перехідного епітелію заміщуються на пласкі. В останньому випадку позитивну динаміку дає лазерна абляція, що видаляє патологічні клітини.

Причини розвитку циститу

Будь-який стрес, як емоційний, так і пов’язаний зі зміною звичного способу життя, може призвести до циститу.

Наприклад, тривала подорож з недостатнім питтям і без належної гігієни або в період менструації. Чи класична ситуація: відпочинок на курорті, де багато сонця, алкоголю, купання в басейні – через протяги або перемерзання імунітет слабшає, що стає сприятливим середовищем для виникнення циститу.

Досить поширена причина – перебування на вулиці за сирої чи зимної погоди.

Люди, що мають імунодефіцитний стан: хронічне захворювання (червоний вовчак, ревматизм, бронхіт, коліт) або банальну застуду чи ГРВІ, також схильні до циститу. Адже коли імунітет бореться з іншою хворобою, то не може впоратися з додатковими негативними чинниками, що спричиняють запалення сечового міхура. Так, хворі на цукровий діабет мають набагато вищий ризик розвитку циститу, який дуже швидко, буквально за добу, переходить у пієлонефрит.

Ось чому варто зміцнювати імунну систему, покривати дефіцит вітамінів, пити багато води й періодично перевіряти щитоподібну залозу.

Диагностика

Захворювання має верифікувати й лікувати саме уролог. Для цього треба прийти на прийом до лікаря з повним сечовим міхуром.

Залежно від ситуації дослідження передбачає:

загальний аналіз сечі;

УЗД сечового міхура;

бакпосів сечі для визначення мікрофлори, яка викликала запалення. Він дає змогу підібрати активну речовину для лікування циститу та скласти припущення, звідки могла взятися інфекція, щоб запобігти рецидивам;

Synergy-тест роблять, якщо в бакпосіві виявляють бактерії, резистентні (стійкі) до всіх антибіотиків. Тож тест визначає комбінацію уросептиків, які зможуть пригнітити їхнє зростання. Це важливо, щоб створити пацієнту стійку ремісію, убезпечивши рецидив циститу щомісяця. Така стратегія не просто пригнічує мікрофлору, а дійсно виліковує хворобу.

Як здати аналіз правильно

Для вірогідного результату перед аналізом потрібен туалет зовнішніх статевих органів. І все. Уявлення, що слід здавати лише вранішню сечу, хибне. Неможливо передбачити появу циститу: якщо заболіло посеред дня – в дорозі, офісі, на роботі, яка пов'язана з перебуванням на дворі, якщо мочитеся кров'ю, не варто чекати до ранку, щоб здати нічну сечу. Йдіть до клініки, яка бере аналізи аж до вечора. У цьому плані наявність стаціонару, коли лабораторія працює цілодобово, стає великою перевагою. Так є змога терміново здати аналізи й тут же отримати рекомендації.

Дар’я Лебедь розповідає, що іІнколи дівчата приходять на приймання з менструацією. Якщо вони не користуються тампонами, для максимальної об'єктивності аналізу їм пропонують забір сечі уретральним катетером, малесеньким, тонесеньким, без якогось надмірного дискомфорту. Так є змога уникнути в аналізі зайвих еритроцитів.

Перша лінія допомоги

В разі циститу з кров’ю одразу, без очікування результатів бакпосіву, призначається препарат широкого спектра дії, щоб запобігти ускладненню – пієлонефриту. Зазвичай висхідний пієлонефрит є наслідком нелікованого циститу, найчастіше геморагічного.

Якщо ж на якість життя захворювання впливає не суттєво: немає дуже виражених болів під час сечовипускання, людина перебуває вдома, в неї сидяча робота, є змога пити багато теплої води, поставити собі диклофенакові свічки, прийняти, наприклад, катарію, можна відтермінувати призначення антибіотика до отримання результатів аналізів.

Експертка зазначає, що для вирішення стратегії лікування вона завжди радиться з пацієнтом, наскільки стан впливає на його звичне життя.

Що робити в екстрених випадках

Збираєтеся на відпочинок, у відрядження, за кордон? Потурбуйтеся про дорожню аптечку.

Візьміть із собою ліки, які симптоматично полегшать біль, зокрема:

нестероїдні протизапальні препарати, наприклад парацетамол, нурофен, ібупрофен;

диклофенакові свічки, якщо страждаєте на гастрит і не можете приймати НПЗП.

Та найголовніше правило у разі циститу – пийте багато води, щоб часто ходити до туалету і не допустити розвитку пієлонефриту. В окремих випадках можна прикласти тепло на проєкцію сечового міхура.

Дар’я Лебедь також попереджає, що самостійно призначати собі лікування антибіотиками чи уросептиками, тим же монуралом, більше зашкодить, ніж допоможе. Адже на фоні їхнього прийому потім ускладнюється та затягується діагностика захворювання. Доводиться робити дообстеження, які можуть тривати майже місяць, щоб визначити істинну причину запалення. А далі пів року лікувати цистит.

Небезпека поширення інфекції за невчасної діагностики

Будь-яка інфекція, яка провокує запальні явища у сечовидільній системі, є інфекцією висхідного тракту. Отже, бактерії з вульви чи E. coli, які є нормальною мікрофлорою прямої кишки, мігрують, потрапляючи в уретру, що спричиняє уретрит.

Далі швидко розвивається цистит, а за несприятливих обставин – пієлонефрит. Якщо вчасно не лікувати захворювання, вражаються репродуктивні органи, погіршується реологія крові.

Пієлонефрит небезпечний тим, що нирки мають знижену функціональну здатність і стають джерелом поширення інфекції. Важким ускладненням є апостематозний пієлонефрит, за якого в тканинах нирки утворюються гнійники. Вони потребують дренування – хірургічного втручання, щоб позбавити орган від вогнищ гнійного перетворення. Найрадикальнішим методом допомоги є декапсуляції нирки.

Методика лікування

Зазвичай призначається комплексна терапія:

консервативна – таблетки, спрямовані на етіологічний фактор, тобто на бактерію, що спричинила захворювання;

симптоматична – спазмолітики й протизапальні препарати, щоб полегшити такі прояви, як спазми, печіння;

рясне пиття.

Якщо є ускладнення через супутню патологію або невчасне звернення, тоді можливе оперативне лікування.

Отже, чим раніше ви відвідаєте уролога без вживання препаратів антисептичного спектра, тим простіше й дешевше буде діагностувати захворювання. Фахівець одразу розпочне лікування, без ризиків ускладнення. Якщо ж зволікати з візитом через самолікування, буде більше ускладнень, триваліший час визначення причини запалення та підбирання препаратів, а найголовніше – ризик хронізації патології і вразливість до хвороби на все життя.

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