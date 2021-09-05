Цистит: види, ускладнення лікування і профілактика

Біль внизу живота, часті позиви до сечовипускання і печіння в уретрі можуть вказувати на запалення сечового міхура.

Цистит — неприємне захворювання, яке найчастіше виникає у жінок. Підраховано, що жінки страждають циститом в 10 разів частіше, ніж чоловіки, через анатомічні особливості сечовидільної системи. У багатьох випадках хвороба минає сама собою, через кілька днів. Однак запалення не слід недооцінювати, оскільки відсутність адекватного лікування може стати причиною розвитку пієлонефриту. Особливо слід подбати про лікування циститу вагітним жінкам, оскільки ускладнення можуть бути небезпечні для здоров'я і життя дитини.

Причини циститу: як розвивається запалення

Анатомічно так склалося, що жінки набагато частіше страждають від неприємних симптомів циститу та інших інфекцій сечовивідних шляхів. Уретральний канал жінки короткий — всього 4-5 см у довжину, у той час як уретра чоловіка може досягати 20 см. Крім того, поруч розташовуються отвір піхви і анальний вхід, де мешкає безліч мікроорганізмів. І хоча вони нешкідливі в природному середовищі, можуть викликати запалення у разі потрапляння в сечовивідні шляхи.

Так, бактерії Escherichia Coli, складники фізіологічну бактеріальну флору товстого кишечника, відповідальні за 70-80% інфекцій сечового міхура. В інших випадках причиною циститу стають стрептококи Enterococcus, паличка пневмонії Klebsiella, а також деякі різновиди грибка і віруси.

Крім того, нерегулярна гігієна статевих зон, часте використання сперміцидних коштів або інтимної косметики, можуть збільшувати ризик розвитку запального процесу.

Цистит у жінок часто зустрічається під час вагітності і в період менопаузи. Під час вагітності сечовивідні шляхи особливо уразливі для інфекцій, оскільки не тільки матка, але і сечоводи, сечовий міхур, уретра розширюються через фізіологічні зміни, пов'язані із ростом плода. Крім іншого, збільшена матка тисне на сечовивідні органи, в результаті чого в сечовому міхурі накопичується залишкова сеча, що також сприяє розмноженню патогенної мікрофлори.

Цистит — нерідке явище для жінок і в період менопаузи, що пов'язано зі зменшенням кількості естрогену. Недолік гормону призводить до підвищеної сухості піхви і, як наслідок, з'являється подразнення слизової. Це і сприяє більш легкому проникненню і активному розмноженню бактерій, що викликають запалення сечового міхура.

У молодих сексуально активних жінок, які часто змінюють статевих партнерів, в 75% випадків саме інтимна близькість є причиною розвитку запалення сечового міхура. Звідси можна нерідко зустріти такий термін, як "цистит медового місяця".

Як проявляється запалення сечового міхура?

Найбільш часто жінки скаржаться на появу таких симптомів:

печіння під час сечовипускання;

біль під час сечовипускання;

поллакіурія (прискорене сечовипускання, понад 6 разів на добу);

відчуття тиску на сечовий міхур;

гематурію (присутність крові в сечі);

лихоманка або субфебрильна температура.

Тиск на сечовий міхур, неприємне печіння під час сечовипускання і біль внизу живота можуть бути ознаками інфекції сечовивідних шляхів. Не ігноруйте ці симптоми — дійте швидко, щоб мінімізувати ризик ускладнень.

Іноді єдиною ознакою циститу є бактеріурія, що характеризується наявністю бактерій у сечовивідних шляхах. Водночас сеча темного кольору і має специфічний запах. У хворої людини можуть виникати болі в попереку і животі, відчуття втоми, сонливість.

Цистит і його види

Цистит може мати кілька форм. Залежно від вираженості симптомів і частоти захворювання можна виділити:

неускладнений гострий цистит. Найбільш часто діагностується тип циститу, що характеризується частими позивами в туалет, поллакіурією і курінням під час сечовипускання;

ускладнений гострий цистит. Часто співіснує з іншими захворюваннями (цукровий діабет, нефролітіаз) або викликаний анатомічними функціональними порушеннями сечовидільної системи;

хронічний цистит. Симптоми зберігаються більше двох тижнів або виникають не рідше двох разів на місяць протягом 6 місяців;

рецидивний цистит. Запалення сечового міхура, що виникає не рідше трьох разів на рік;

геморагічний цистит. Інфекція сечового міхура, що виявляється гематурією;

інтерстиціальний цистит. Вид запалення характеризується тим, що, незважаючи на наявність симптомів, характерних для гострого циститу, діагностичні тести не підтверджують наявність бактерій у сечі, а протимікробне лікування виявляється безуспішним;

Щоб з'ясувати точну причину інфекції, лікар проведе загальний аналіз сечі. Підвищеної концентрації лейкоцитів, плоского епітелію і бактерій вже досить для початку медикаментозного лікування.

Цистит і можливі ускладнення

Цистит, як правило, не шкідливий для нашого здоров'я і легко піддається лікуванню. Однак люди з анатомічними аномаліями сечовивідних шляхів схильні до ризику розвитку ускладнень. Ризик збільшується у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і пацієнтів з ослабленим імунітетом. У таких ситуаціях невилікуваний цистит може привести до периренального абсцесу і гострого пієлонефриту. У крайніх випадках існує ризик генералізованого або навіть хронічного пієлонефриту, який може перерости в гостру ниркову недостатність.

Лікування і профілактика циститу

Наявність бактерій в сечі — показання до медикаментозного лікування. Популярною дєвою речовиною, яку використовують під час лікування запалення сечового міхура, є похідне нітрофуранів. Такі препарати є лікарськими засобами з вираженою протимікробною дією.

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За необхідності можуть призначатися антибіотики, переважно широкого спектру дії — макроліди або лінкозаміди. Для зменшення больових відчуттів і спазмів додатково призначаються спазмолітики і протизапальні нестероїдні препарати. Також як додаткові засоби лікар порекомендує відвари лікарських трав, найчастіше це сечогінні рослини. Сечогінні трави за рахунок збільшення кількості сечі дозволяють швидше позбутися від мікроорганізмів із сечовидільної системи, водночас зберігаючи водно-електролітний баланс.

Як профілактику циститу або як мінімум зниження ризиків його розвитку лікарі рекомендують дотримуватися таких правил:

дотримуватися елементарних правил особистої гігієни і відмовитися від використання інтимної ароматичної косметики;

не використовувати чужу білизну і купальники, а також рушники;

носити з собою одноразові накладки для унітазу, якщо доводиться відвідувати громадські туалети.

Правильна дієта не менш важлива в профілактиці запалення сечового міхура. Так, було виявлено, що надмірне вживання гострої, пряної їжі, кави і алкоголю негативно впливає на органи сечовидільної системи і може посилити симптоми циститу. Лікарі рекомендують регулярно пити не менше 2 літрів води на день для адекватної гідратації організму і нормального функціонування сечового міхура.

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