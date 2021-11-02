COVID-19, грип, ГРВІ, ГРЗ: як відрізнити хвороби за першими симптомами

В осінньо-зимовий період, коли з'являється багато випадків вірусних інфекцій, зокрема грипу, важливо вміти відрізнити ГРЗ, ГРВІ та COVID-19.

COVID-19, грип, ГРВІ, ГРЗ — захворювання, які часто мають схожу клінічну картину. Не завжди лікар загальної практики може їх розпізнати та ідентифікувати, а для звичайного пацієнта це взагалі зробити неможливо. В осінньо-зимовий період вирує не лише коронавірусна інфекція, а й усіма відомий грип.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як відрізнити симптоми цих захворювань і чи це можливо.

Грип, ГРВІ та ГРЗ – у чому відмінність і як виявляються

ГРВІ – гострі респіраторні вірусні інфекції, які можуть бути спровоковані 200 видами вірусів. Зазначимо, що ГРВІ – не конкретний вид захворювання, а група, яка включає всіма відому застуду, грип і бронхіоліт, викликані тільки вірусними патогенами. Водночас застудою ми називаємо ГРВІ легкої течії, при якій спостерігається незначне підвищення температури та нежить.

Щодо ГРЗ: сюди входить велика група респіраторних захворювань гострої течії, які можуть мати як вірусне походження, так і бактеріальне.

За ГРВІ часто призначаються противірусні препарати або симптоматичне лікування легкої симптоматиці. Антибіотики у цьому разі не застосовують, вони неефективні і можуть спричинити ускладнення. А за ГРЗ найчастіше призначаються саме антибіотики, оскільки захворювання часто ускладнюється бактеріальною інфекцією.

Клінічні прояви ГРВІ пов'язані з розвитком застуди, синуситу, фарингіту і навіть отиту. Крім того, за ГРВІ часто спостерігається грипоподібний стан. Звідси у більшості випадків пацієнти відзначають такі симптоми як:

температура до 38,0 — 38,5°C (частіше субфебрильна);

біль у горлі, особливо під час ковтання;

нежить чи закладеність носа;

кашель, але не завжди і найчастіше мокрий;

загальна слабість, відсутність апетиту.

Бронхіт, риніт, ларингіт — терміни, що вказують на локалізацію запального процесу, але по суті це все ГРЗ.

Відрізнити ГРЗ від ГРВІ можна за такими клінічними ознаками:

У разі ГРВІ відзначається підвищення температури до 38°С, у разі грипу можливо навіть до 40С. У разі ГРЗ завжди температура – в межах 37,6-38,3°С.

На тлі ГРВІ виникає виражена слабкість у тілі, головний біль, пацієнт скаржиться на "ломоту в кістках", можливий сухий кашель на 2-3-й день. За ГРЗ відзначається нежить, закладеність носа, біль у горлі і кашель з мокротою, що відходить.

Як відрізнити COVID-19 від грипу?

Коли з'являються жар і кашель, багато хто ставить запитання – це старий, всім відомий грип або, можливо, перші симптоми COVID-19, епідемія якого зараз відбувається у всьому світі?

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COVID-19 і грип мають багато спільного і тому є проблемою ідентифікації, як для пацієнта, так і для лікаря. Обидва захворювання передаються повітряно-краплинним шляхом, тому їхня профілактика схожа (наприклад, часте миття рук водою з милом або дотримання необхідної відстані від інших людей у громадських місцях).

COVID-19 та грип має деяку клінічну схожість, за рахунок чого в ряді випадків лікарі можуть плутати два ці захворювання. Отже, що вони спільного:

лихоманка, мороза, кашель, втома, біль у горлі, нежить, біль у м'язах;

інфіковані люди можуть заразити інших щонайменше за 1 день до появи симптомів;

обидва захворювання передаються повітряно-краплинним шляхом.

З таких ускладнень можуть відзначатися: пневмонія, дихальна недостатність, загострення супутніх хронічних захворювань, вторинні бактеріальні інфекції.

У групі ризику: люди похилого віку, пацієнти зі зниженим імунітетом і супутніми захворюваннями.

Для обох захворювань є можливість вакцинування.

Але COVID-19 цілком можливо відрізнити і від звичайного грипу, що входить до ГРВІ. Нижче наведемо основні відмінності у симптоматиці обох хвороб.

Відмінності COVID-19 Грип Зміни смаку та/або запаху. Найчастіше зникає здатність відчувати запахи і часто смаки. Смакові розлади відсутні. Інкубаційний період: зазвичай 5 днів від моменту зараження. Інкубаційний період: симптоми з'являються протягом 1-4 днів після зараження. Діти хворіють рідше за дорослих. Діти – важливий чинник заразливості у суспільстві. Ускладнення: найчастіше тромбоз, у дітей – мультисистемний запальний синдром, що з інфекцією COVID-19. Ускладнення: більшість людей одужують протягом кількох або 7-14 днів; із ускладнень найчастіше – синусит, середній отит, вторинні міокардити. Сухий виснажливий кашель як у дітей, так і дорослих. Напад кашлю може тривати годину та довше, супроводжуючись болем у грудях. На 5-й день з'являється задишка. На першій стадії захворювання кашель буває сухим, стомлювальним, іноді нападоподібним і важко контрольованим. При типовому грипі переходить у вологий кашель із відхаркуванням мокротиння. Зазначається підвищення температури, як правило, із 37,3. За ГРВІ та грипі температура одразу ж підскакує до 38,0.

Це цікаво! Екстракт бузини пригнічує реплікацію in vitro деяких штамів вірусу грипу. У подвійному сліпому плацебо-контрольованому рандомізованому дослідженні було показано, що використання сиропу бузини зменшує симптоми грипу та скорочує тривалість захворювання. Вважається, що ефект, що спостерігається, може бути результатом впливу екстракту рослини на продукцію цитокінів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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