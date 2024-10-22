Цукровий діабет як наслідок війни, та як його вилікує спорт

У сучасному світі, особливо в умовах війни, питання здоров’я стає надзвичайно актуальним. Однією з серйозних загроз, які можуть постати перед нами, є цукровий діабет II типу.

Лікарка Наталія Лелюх пояснила, чому ризик його розвитку зріс і як спорт може стати вашим союзником у боротьбі з цим захворюванням.

Виникнення цукрового діабету II типу

Раніше до зони ризику потрапляли переважно люди з генетичною схильністю до діабету. Це був повільний процес, тож часто захворювання діагностували вже в поважному віці, якщо говорити саме про II тип. Але тепер спостерігається значне зниження віку появи діабету і пов'язано це, на жаль не лише зі спадковістю.

Цукровий діабет II типу розвивається через так звану інсулінорезистентність. У нашому організмі є три основні типи тканин, які не просто споживають глюкозу, а вона сама має в них потрапити — це м’язова та жирова тканини й печінка. Інсулін, який виробляється підшлунковою залозою, відкриває "двері" для глюкози. Однак у випадку діабету II типу ці !двері! починають ламатися та глюкоза не може потрапити всередину.

Стрес як каталізатор

Війна та пов’язані з нею стресові ситуації, на жаль, активно впливають на наше здоров'я. Гострі стреси викликають викид адреналіну, який "займає" ці "двері" та не дає місця глюкозі. Це означає, що люди, які постійно піддаються впливу стресових ситуацій, мають значно вищий ризик розвитку цукрового діабету.

Лікарка підкреслює, що через 10 років після перемоги ми можемо зіткнутися з епідемією цукрового діабету серед населення, якщо не почнемо діяти зараз. Це зумовлено зниженням чутливості рецепторів до інсуліну, якщо люди не змінять свій спосіб життя.

Спорт як ключ до профілактики

Хоча немає чарівної пігулки для запобігання діабету, як не дивно, фізична активність може стати потужним інструментом у боротьбі з ним. Спорт допомагає наростити м’язову масу, а м’язи, своєю чергою, можуть сформувати нові рецептори, "двері" які ще не постраждали від адреналіну.

Лікарка наголошує, що для досягнення результатів потрібно займатися регулярно, мінімум 10 років. Люди, які мають розвинену мускулатуру, мають менший ризик розвитку діабету II типу. Важливо, щоб фізичні навантаження приносили задоволення. Це може бути що завгодно: від танців до бігу — головне, щоб заняття не виглядали як обов'язок.

Мотивація та зміни звичного життя

Внесення змін у звичний режим — це непростий шлях. Для дорослих людей може бути складно знайти мотивацію для регулярних тренувань. Однак знайти те, що буде надихати вас, надзвичайно важливо. Можливо, варто спробувати групові заняття або знайти партнера для тренувань, щоб підтримувати один одного.

Цукровий діабет II типу — це серйозна проблема, яка може торкнутися кожного з нас, особливо в умовах постійного стресу. Однак фізична активність може стати вашим захистом від цього захворювання. Інвестиції у своє здоров’я — це найкраща стратегія на майбутнє. Тому почніть вже сьогодні — знайдіть фізичну активність, яка приноситиме вам радість і починайте свій шлях до здоров’я без діабету.

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