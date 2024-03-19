Деменція: ознаки та причини розвитку захворювання – розповів лікар-психіатр

Що робити в такій ситуації та як виявити ознаки деменції – лікар-психіатр розглядає це питання докладніше.

Коли ваших рідних починає турбувати втрата пам'яті та зміни у поведінці це може бути ознакою серйозного стану, відомого як деменція. Лікар-психіатр Антон Павленко розглядає причини та симптоми цього захворювання.

Деменція – це прогресивне зниження когнітивних функцій, яке впливає на пам'ять, розумову працездатність, орієнтацію в просторі та часі, а також на особистість.

Ознаки

Що провокує деградацію памʼяті, мислення, здатність спілкуватися та виконувати щоденні справи лікар виділяє такі ознаки:

1. Неможливість відтворити подробиці останніх подій або розмов.

2. Різкі зміни настрою без очевидних причин.

3. Не впізнання членів сім'ї та ускладнення у називанні імен.

4. Апатія, відсутність енергії та бажання що-небудь робити.

5. Постійне повторення одних і тих самих питань.

6. Втрата інтересу до раніше улюблених хобі та занять.

7. Занедбання особистої гігієни, а саме відмова від чищення зубів та приймання душу.

8. Регулярне забування речей або подій.

9. Часті перерви в мовленні та труднощі з підтриманням бесіди.

10. Неможливість визначити точний час або пору року.

11. Загублення у знайомих місцях та дезорієнтація у просторі.

Причини

Щодо причин виникнення деменції:

1. Стрес може прискорити процес старіння та знизити когнітивні функції.

2. Хронічне безсоння в молодому віці.

3. Недостаток вітамінів групи В може вплинути на роботу мозку та сприяти розвитку захворювань, пов'язаних із пам'яттю.

4. Зловживання алкоголем може призвести до ураження мозку та змін у когнітивних функціях.

5. Артеріальна гіпертензія може пошкодити судини мозку та може спровокувати деменцію.

6. Надмірна вага може збільшити ризик розвитку деменції через вплив на об'єм мозку та інші фактори.

7. Інсульт може призвести до пошкодження мозку.

8. Відсутність фізичних навантажень може призвести до зниження кровообігу та змін у мозковій діяльності, що може вплинути на когнітивні функції.

Раннє виявлення ознак деменції та початок лікування можуть зменшити вплив цього захворювання.

Якщо ви помітили будь-які підозрілі симптоми у себе або у своїх близьких, негайно зверніться до психіатра для консультації та діагностики.

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