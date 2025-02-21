Деменція: симптоми, стадії та види

Деменція — це загальний термін, який описує зниження когнітивних функцій, таких як пам’ять, мислення, комунікація та здатність виконувати щоденні завдання. Цей стан не є нормальною частиною старіння, хоча ризик розвитку деменції з віком зростає.

Основною причиною деменції є дегенеративні захворювання мозку, включаючи хворобу Альцгеймера, судинну деменцію, деменцію з тільцями Леві та лобно-скроневу деменцію про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Симптоми деменції

Симптоми деменції можуть варіюватися залежно від її типу та стадії. До основних проявів належать:

Проблеми з пам’яттю (особливо з короткочасною);

Неодноразове повторення одних і тих самих питань;

Труднощі з підбором слів і розумінням мови;

Відчуття розгубленості, особливо у незнайомій ситуації;

Проблеми з підрахунком грошей, цифрами та плануванням;

Зміни особистості, перепади настрою, замкнутість;

Порушення сну;

Нав’язливі думки чи дії.

Симптоми з часом прогресують і людина може сама їх не помічати. Часто першими ознаками занепокоєння стають спостереження рідних та близьких.

Стадії деменції

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поділяє деменцію на три основні стадії:

Рання стадія

На цьому етапі симптоми можуть бути малопомітними. Людина може:

Частіше забувати речі;

Втрачати відчуття часу;

Почуватися розгублено у знайомих місцях.

Середня стадія

Симптоми стають вираженішими:

Забування імен та подій;

Важкість у спілкуванні;

Дезорієнтація навіть удома;

Поведінкові зміни, такі як повторення одних і тих самих запитань;

Потреба в допомозі у виконанні повсякденних справ.

Пізня стадія

Людина потребує постійного догляду, оскільки:

Вона не впізнає близьких;

Втрачає орієнтацію у просторі та часі;

Може відчувати труднощі з пересуванням;

Виникають зміни поведінки, включаючи агресію.

Види деменції

Хвороба Альцгеймера. Це найпоширеніша форма деменції (70–80% випадків). Виникає через накопичення у мозку патологічних білків, які порушують зв’язки між нейронами.

Це найпоширеніша форма деменції (70–80% випадків). Виникає через накопичення у мозку патологічних білків, які порушують зв’язки між нейронами. Судинна деменція . Розвивається внаслідок порушення кровообігу у мозку (наприклад, після інсультів). Симптоми включають проблеми з пам’яттю, мовленням та плануванням дій.

. Розвивається внаслідок порушення кровообігу у мозку (наприклад, після інсультів). Симптоми включають проблеми з пам’яттю, мовленням та плануванням дій. Деменція з тільцями Леві. Характеризується коливаннями свідомості, галюцинаціями та руховими розладами, схожими на хворобу Паркінсона.

Характеризується коливаннями свідомості, галюцинаціями та руховими розладами, схожими на хворобу Паркінсона. Лобно-скронева деменція . Вражає передню та бічні частини мозку, а це призводить до змін поведінки, втрати здатності до самоконтролю та труднощів у спілкуванні.

. Вражає передню та бічні частини мозку, а це призводить до змін поведінки, втрати здатності до самоконтролю та труднощів у спілкуванні. Змішана деменція. Поєднує ознаки кількох видів деменції, наприклад, хвороби Альцгеймера та судинної деменції.

Діагностика деменції

Лікарі використовують різні методи діагностики:

Когнітивні тести (оцінка пам’яті, уваги, орієнтації у просторі);

Аналізи крові для виключення інших причин деменції;

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) або комп’ютерна томографія (КТ) для виявлення змін у структурі мозку;

Оцінка історії хвороби та спостереження за поведінкою пацієнта.

Лікування деменції

На жаль, більшість форм деменції є невиліковними. Проте є методи, які допомагають уповільнити прогресування хвороби та полегшити симптоми:

Медикаментозне лікування: інгібітори холінестерази та мемантин можуть покращити когнітивні функції;

інгібітори холінестерази та мемантин можуть покращити когнітивні функції; Когнітивна терапія: вправи для пам’яті та уваги, розв’язування головоломок;

вправи для пам’яті та уваги, розв’язування головоломок; Фізична активність: регулярні фізичні навантаження уповільнюють прогресування хвороби;

регулярні фізичні навантаження уповільнюють прогресування хвороби; Психологічна підтримка: консультації з фахівцями, соціальна взаємодія.

Профілактика деменції

Деменція не завжди є неминучою та деякі фактори можуть знизити ризик її розвитку:

Регулярна фізична активність;

Дотримання здорового харчування (середземноморська дієта);

Контроль рівня цукру у крові, артеріального тиску та холестерину;

Відмова від куріння та обмеження алкоголю;

Постійне розумове навантаження (читання, навчання, соціальна активність).

Деменція — це серйозний розлад, який потребує ранньої діагностики та комплексного підходу до лікування. Завдяки правильному догляду та профілактиці можна значно покращити якість життя людей із цим захворюванням та їхніх близьких.

Ми також писали про те, чи справді цукор – отрута для вашого мозку.

Читайте також: