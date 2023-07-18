Деменція та хвороба Альцгеймера: лікарка розповіла, що нам про них потрібно знати

Деменція — проблема, якої часто побоюються як літні люди, так і їхні діти. Найпоширенішим типом деменції є хвороба Альцгеймера.

Деменцію слід розглядати не як окреме захворювання, а радше як результат змін у головному мозку. Залежно від причини симптоми проявляються з різним ступенем інтенсивності і практично в кожен період життя.

Чи справді деменція невиліковна та як допомогти людині, яка страждає на таке захворювання, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що таке деменція

За етіологією деменція поділяється на основні блоки, такі як: хвороба Альцгеймера, деменція з тільцями Леві, судинна деменція, лобно-скронева деменція і змішана деменція. Згідно з визначенням ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), синдром деменції — це синдром, зумовлений захворюванням головного мозку, зазвичай хронічним або прогресуючим, що клінічно характеризується множинними порушеннями вищих кіркових функцій, таких як пам'ять, мислення, орієнтація, розуміння, лічба, здатність до навчання та оцінки того, що відбувається.

Симптоми деменції: як себе проявляє захворювання

Найчастіше першим симптомом деменції є втрата короткочасної пам'яті — тоді хворий не пам'ятає, що сталося кілька годин або хвилин тому, але водночас може пригадати фрагменти життя, які відбулися кілька років тому. Можуть з'явитися психічні розлади (наприклад, у вигляді депресії) та емоційні розлади (втрата контролю над емоціями у вигляді швидкої дратівливості, нервозності, втрати інтересу до навколишнього світу). У пацієнтів із деменцією, що розвивається, може відзначатися сильне відчуття втоми, повна втрата здатності утримувати увагу на найпростіших діях, аж до втрати здатності навіть стежити за власною гігієною. Хворі на останніх стадіях захворювання потребують майже цілодобового догляду, оскільки порушуються майже всі основні життєві функції.

Хвороба Альцгеймера як найчастіший прояв деменції

Хвороба Альцгеймера — дегенеративне захворювання головного мозку, симптомами якого є прогресивні розлади пам'яті та поведінки, що з плином часу повністю заважають пацієнтові нормально функціонувати в повсякденному житті та порушують соціальні контакти. Частота захворювання збільшується з віком, водночас жінки частіше страждають від хвороби Альцгеймера, ніж чоловіки. Однак, наголошується, що своєчасне лікування може сповільнювати прогресування деменції.

Хвороба Альцгеймера класично починається з поступового прогресивного зниження когнітивних функцій, як правило, відбувається порушення пам'яті. Згодом до погіршення пам'яті приєднуються порушення мовлення — у хворого виникають проблеми з правильним вживанням слів, він забуває слова, не може виконувати звичайні побутові дії, виникають зорово-просторові розлади. Розпізнати початок хвороби складно. У багатьох пацієнтів наростальне погіршення пам'яті протягом багатьох років може не порушувати нормальну повсякденну діяльність і, таким чином, не відповідати критеріям деменції. Цей період захворювання відповідає так званому легкому когнітивному порушенню. Документально підтверджено, що до 80% випадків легких когнітивних порушень, які проявляються порушеннями пам'яті, переростають у деменцію, спричинену хворобою Альцгеймера, протягом наступних кількох років. Захворювання має прогресивний перебіг і триває 8-20 років.

Діагностика та лікування деменції. З чого почати

Якщо ви підозрюєте, що у вас або в когось із ваших близьких розвиваються симптоми деменції, першим кроком має бути звернення до лікаря-психіатра або невролога. Діагностика деменції багатоетапна— основною її частиною є нейропсихологічне обстеження, що включає оцінку когнітивних функцій хворого (наприклад, здатність запам'ятовувати або використовувати мову). Крім того, досить ефективною діагностикою вважається проведення нейровізуалізаційних досліджень — магнітно-резонансної томографії голови або комп'ютерної томографії. Вони наочно показують зміни, що відбуваються в головному мозку, а саме, зменшення товщини сірої речовини.

Що стосується самого лікування, то застосовувана на сьогодні терапія є тільки симптоматичною, тобто не усуває причини захворювання, а тільки бореться або полегшує його симптоми. Як препарати можуть призначатися засоби з групи інгібіторів цетилхолінестерази та алостеричні модулятори. Для поліпшення когнітивного стану і уповільнення клінічних симптомів деменції та хвороби Альцгеймера рекомендується на додачу до фармакологічного лікування психологічний вплив, наприклад, когнітивна терапія (тренування пам'яті), терапія ремінісценцією (виклик спогадів із використанням фотографій, листів, сувенірів). Крім іншого, частиною терапії буде закріплення навичок, якими все ще володіє пацієнт, або відтворення недавно втрачених. А в разі присутності у хворого розладів настрою або інших психічних розладів застосовують антидепресанти, нейролептики тощо.

Як уберегти себе та близьких від деменції. Профілактика Альцгеймера

На сьогодні існує досить багато досліджень, у яких пропонуються методи профілактики розвитку деменції та зменшення симптомів захворювання. Так, найбільш ефективними вважаються такі профілактичні заходи як:

Фізична активність.

Здоровий сон 7-8 годин на добу.

Адекватне та правильне харчування.

Контроль стресових ситуацій.

Контроль факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Участь у видах діяльності, які можуть покращувати когнітивне здоров'я: соціальна та інтелектуальна залученість, наприклад, гуртки, читання, вивчення чогось нового; засвоєння нової інформації, запам'ятовування нових слів.

Всупереч усталеній думці люди із синдромом деменції та Альцгеймером можуть жити нормально. Дуже допомагає регулярне застосування правильно підібраних ліків, а також психотерапія і тренування пам'яті. Усе це в комплексі не просто подовжує життя хворому, а й дає можливість почуватися впевнено та повноцінно.

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