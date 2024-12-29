Діарея: причини, симптоми та їхнє полегшення

Діарея чи "розлад шлунка" — це стан, який характеризується рідким водянистим стільцем і частими позивами до спорожнення кишківника.

Видання Health Line розповіло, що цей стан може мати різні причини, від інфекцій до хронічних захворювань чи харчової непереносності.

Види діареї

Діарея може бути гострою чи хронічною:

Гостра діарея триває 1-2 дні. Найчастіше вона викликана вірусними чи бактеріальними інфекціями, отриманими через їжу чи воду. Хронічна діарея триває понад 3-4 тижні. Вона може бути наслідком:

синдрому подразненого кишківника (СПК);

запальних захворювань кишківника (IBD);

станів, як-от целіакія, які впливають на засвоєння поживних речовин.

Причини діареї

Діарея може виникати через різні обставини. Основні причини:

Вірусні інфекції (ротавірус, норовірус, вірусний гастроентерит);

Бактеріальні інфекції (сальмонела, кишкова паличка);

Паразитарні інфекції;

Харчова непереносність (несприйняття лактози);

Лікарські препарати (побічні реакції);

Операції на шлунку чи жовчному міхурі.

Найпоширенішою причиною гострої діареї у світі є ротавірус. Він спричиняє близько 40% випадків госпіталізації дітей до 5 років. У країнах із поганими санітарними умовами головною причиною діареї є забруднена вода.

Симптоми діареї

Основними симптомами діареї є:

частий рідкий стілець;

сильні позиви до дефекації.

Інші можливі симптоми:

нудота;

біль у животі;

спазми;

здуття живота;

зневоднення;

втома;

великий обсяг випорожнень.

Зневоднення і діарея

Швидка втрата рідини через діарею може призвести до зневоднення. Симптоми зневоднення:

сухість у роті;

сильна спрага;

нечасте сечовипускання;

головний біль;

запаморочення;

прискорене серцебиття.

Якщо ви помічаєте ці симптоми, обов’язково зверніться до лікаря.

Особливості діареї у дітей

Діти, особливо молодшого віку, дуже чутливі до діареї та зневоднення. Діарея є другою за поширеністю причиною смерті серед дітей до 5 років у світі. Негайно зверніться до лікаря, якщо у дитини є такі ознаки:

зменшення сечовипускання;

сухість у роті;

відсутність сліз під час плачу;

запалення очей;

сонливість або дратівливість.

Лікування діареї

Лікування спрямоване на відновлення втраченої рідини.

Пийте більше рідини. Замість води можна використовувати напої, які відновлюють електроліти (спортивні напої, спеціальні розчини).

У важких випадках може знадобитися внутрішньовенне введення рідини.

Якщо діарея спричинена бактеріальною інфекцією, лікар може призначити антибіотики.

Лікування залежить від:

тяжкості стану;

частоти випорожнень;

наявності супутніх симптомів;

віку та загального стану здоров’я пацієнта.

Діагностика діареї

Щоб визначити причину діареї, лікар може:

провести фізичний огляд;

призначити аналізи крові та сечі;

провести посів калу для виявлення бактерій чи паразитів;

рекомендувати дієтичні тести для виключення харчової непереносності;

зробити колоноскопію чи сигмоїдоскопію для обстеження кишківника.

Як запобігти діареї

Дотримання гігієни: мийте руки з милом, особливо перед їжею та після відвідування туалету.

мийте руки з милом, особливо перед їжею та після відвідування туалету. Безпека харчування: обробляйте їжу належним чином, мийте фрукти та овочі, уникайте сирих або напівсирих продуктів.

обробляйте їжу належним чином, мийте фрукти та овочі, уникайте сирих або напівсирих продуктів. Безпечне пиття: пийте лише чисту воду, особливо під час подорожей.

Запобігання діареї у мандрівників

Уникайте водопровідної води, кубиків льоду та свіжих продуктів, які могли бути вимиті забрудненою водою.

Пийте лише воду у пляшках та їжте ретельно приготовлену їжу.

За потреби проконсультуйтеся з лікарем щодо профілактичного приймання антибіотиків.

Коли звертатися до лікаря

Більшість випадків гострої діареї проходять самостійно. Проте необхідно звернутися до лікаря, якщо:

діарея триває понад 2 дні;

є ознаки зневоднення;

стілець містить кров, гній чи має чорний та смолистий вигляд;

спостерігається висока температура чи сильна блювота.

Для дітей: негайно зверніться до лікаря, якщо у дитини є симптоми зневоднення чи тривала діарея.

Діарея — поширений стан, який зазвичай минає самостійно, але може бути симптомом серйозних захворювань. Своєчасне звернення до лікаря та правильне лікування допоможуть уникнути ускладнень. Пам’ятайте про гігієну та безпечне харчування, щоб запобігти розвитку діареї.

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