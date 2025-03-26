Диспепсія, гастрит, виразка: про що може свідчити біль у шлунку

У міжсезоння, через зміну світлового дня, біоритмів і звичного харчування багато хто жаліється на дискомфорт у верхній частині живота.
А люди з хронічними захворюваннями шлунка у міжсезоння часто скаржаться на загострення стану. Що з цим робити, розповідає гастроентерологиня клініки “Оксфорд Медікал” Тетяна Чеверда
Ідентифікуємо, що болить
Тим, хто далекий від медицини, складно визначити достеменно, який орган почав давати збій. Зазвичай біль у животі зверху асоціюється з проблемами шлунка, тому ми одразу ставимо собі діагноз і за порадою фармацевта купуємо пігулки.
Однак у цій ділянці розташовані й інші органи – печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза. І тільки лікар у процесі обстеження диференціює, чи дійсно ваші скарги пов'язані зі шлунком.
Тетяна Чеверда пояснює, що насправді болі у верхній частині живота можуть сигналізувати про різні захворювання. Наприклад, про камені у жовчному міхурі, проблеми із серцем, синдром Тітце, запалення нирок або міжреберну невралгію.
Щоб не нашкодити самолікуванням, краще звернутися до гастроентеролога: він збере анамнез, пропальпує живіт і за потреби призначить додаткові обстеження. Їхній обсяг залежить від конкретної ситуації. Лише тоді фахівець встановить попередній діагноз і призначить лікування.
Гастрит VS диспепсія
Загальний термін “диспепсія” застосовують під час порушень травлення. Її основні симптоми:
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біль або печіння у верхній частині живота;
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відчуття раннього насичення, переповнення після або під час їжі;
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нудота;
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дискомфорт, важкість в епігастрії.
Цей стан часто визначають фахівці первинної ланки – сімейні лікарі. Однак важлива умова діагнозу: з боку слизової оболонки не має бути змін.
Захворювання переважно пов’язане з неправильним харчуванням і стресом, до того ж другий чинник навіть превалює над першим. Безконтрольне приймання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) також є поширеною причиною диспепсії, адже вони впливають на слизову оболонку шлунка.
А ось гастрит визначають тільки в разі запалення слизової оболонки, і в 90 % випадків він пов'язаний з інфекцією хелікобактер. Хвороба може супроводжуватися больовим синдромом і диспепсичними явищами (наприклад, дискомфортом і нудотою), а може минати й без появи симптомів. По суті це морфологічний діагноз, який встановлюється лише після ендоскопічного дослідження.
Часто після грипу, ГРВІ, застуди пацієнти скаржаться на проблеми зі шлунком, розповідає лікарка. По-перше, через вживання препаратів від температури, що негативно діють на слизову оболонку. По-друге – сам вірус може призводити до виникнення або посилення наявних функціональних розладів. І людина вже думає, що в неї щось страшне – виразка чи гастрит, а це просто функціональна диспепсія внаслідок вірусу”.
Тож якщо після ГРВІ з’явилися розлади травлення, є сенс не терпіти дискомфорт, а показатися гастроентерологу для призначення адекватного лікування. До того ж лікар підкаже, що прибрати з раціону, аби зайвий раз не провокувати диспепсичні явища.
Чинники появи дискомфорту у шлунку
Експертка навела топ факторів, які можуть спричиняти диспепсію:
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кава понад 5 чашок, особливо натще;
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надмір цитрусових, тих же лимонів, під час застуди;
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зміни раціону (вживання гострої, жирної їжі, збільшення споживання консервованої продукції);
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недотримання режиму харчування;
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шкідливі звички (куріння, алкоголь);
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приймання ліків: з поширених препаратів – високі дози вітаміну С та НПЗП, наприклад ібупрофену.
Примітно, що дискомфортні явища й загострення гастроентерологічних хвороб характерні для періоду міжсезоння. Це пояснюється дисбалансом організму під впливом зовнішніх чинників. Так, зі зміною пори року й активності сонця, а отже режиму дня, харчування та сну, змінюється нервова регуляція. А з нею безпосередньо пов’язана робота шлунково-кишкового тракту й рівень кислотності.
Плюс у весняний та осінній періоди підвищується захворюваність на грип і вірусні інфекції, що потребує вживання НПЗП. До того ж відбувається дисбаланс нейромедіаторів у головному мозку, що впливає на нашу активність, вибір продуктів і загалом на харчову поведінку.
Опануйте стрес і харчуйтеся усвідомлено
Одним із чинників розладу шлунково-кишкового тракту є незадовільний психологічний стан. Лікарка акцентує, що до 70 % її пацієнтів – це люди із психосоматичними розладами.
Тож як профілактику експертка рекомендує:
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релаксаційні техніки, медитацію, за потреби сеанси психолога, когнітивно-поведінкову терапію, заняття йогою чи інші види роботи з тілом, які допомагають боротися зі стресом;
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раціональне харчування. Базові знання з нутриціології, хоча б правил складання здорової тарілки дадуть змогу свідомо обирати продукти;
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харчуватися регулярно, не пропускаючи приймань їжі, щоб підтримувати стабільну роботу травного тракту;
-
дотримуватися режиму відпочинку, зокрема сну, адже він впливає на нервову систему, яка регулює кислотність і моторику шлунка;
-
мати помірні фізичні навантаження, гуляти на свіжому повітрі;
-
відмовитися від шкідливих звичок.
За словами гастроентерологині, важливо знати свій організм: що він переносить добре, а що погано, і споживайти лише те, що йому не шкодить. У період загострення відмовтеся від продуктів, які викликають симптоматику. В разі появи дискомфортних явищ своєчасно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Якщо вам доводиться приймати ліки, що впливають на шлунок, фахівець підбере препарати, які зменшують їхню негативну дію.
Діагностика й лікування
Діагноз щодо захворювання шлунка встановлюється на основі:
-
скарг пацієнта;
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тесту на бактерії хелікобактер пілорі (варіанти: дихальний, в калі, разом з біопсією);
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гастроскопії.
Важливо! У разі диспепсії молодим пацієнтам (жінкам до 45 років, чоловікам – до 35) гастроскопія призначається лише за наявності тривожних симптомів, як-от різке схуднення, часте блювання, анемія, загальна слабкість, зміна кольору випорожнень, адже для психіки це досить травматична процедура.
В разі диспепсичних явищ лікар аналізує харчування людини й радить, які продукти слід вилучити з раціону. Зазвичай те, що підвищує кислотність. Контролюється й кількість приймань їжі та проміжок між ними. Нерегулярне харчування призводить до порушень, тому сніданок не пізніше 1,5 години після пробудження є обов’язковим.
Гастрит встановлюється після морфологічного дослідження: під час гастроскопії робиться біопсія, і морфолог визначає, чи є запальні клітини. Якщо їх немає, це функціональна диспепсія.
Для лікування гастриту та виразки, що асоційовані з НР-інфекцією застосовуються інгібітори протонної помпи, які знижують кислотність, препарати вісмуту й антибіотики. Існує кілька схем лікування хелікобактеру. Зазвичай передбачається приймання 2 антибіотиків протягом 2 тижнів.
В разі виразкових уражень шлунка додатково рекомендується перетерта їжа. А на больовий синдром призначаються симптоматичні ліки.
Як обрати гарного гастроентеролога
Фахівець має знати всі сучасні методи діагностики й лікування, адже медична інформація постійно оновлюється.
Та найголовніше, на думку експертки, лікар повинен уважно слухати пацієнта й застосовувати персоніфікований підхід. Наприклад, це стосується рекомендацій із харчування: якщо людина добре переносить небажані для вживання продукти, не треба їх повністю уникати.
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